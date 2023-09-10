عمان 10 أيلول (بترا)- أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن ضرورة زيادة مستويات الوعي والتثقيف بأفضل الممارسات الكفيلة في تعزيز الحق ببيئة صحية ملائمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بعنوان "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، بتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبينت الحاج حسن أهمية توضيح الأثر البيئي المرتبط ببعض الممارسات على الأمن المناخي وأمن الموارد الطبيعية، وأثر هذه الاختلالات على البشر من مختلف الفئات والأعمار لا سيما الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن الحملات التوعوية يجب أن تستغل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة إدخال هذه المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية ضمن مختلف المراحل.

وأشار المركز في بيان اليوم الأحد، إلى انعقاد حوارية على هامش أعمال المؤتمر عن اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرضت خلالها الحاج حسن تجربة المركز ومنهجية العمل والمعايير التي أدت إلى إعادة اعتماده ضمن الفئة (أ).

ولفت إلى أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع درجة الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان، وتحديدا المرتبطة بالبيئة، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، إضافة إلى الاطلاع على تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية.

وهدفت الحوارية إلى صقل معارف وخبرات المؤسسات الوطنية المشاركة، بعملية الاعتماد عامة واختصاصات لجنة الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآلية اتخاذ القرار داخلها، والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب من خلال استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة ممن أعيد اعتمادها خلال الفترة القريبة المنصرمة.

--(بترا)

ه ع/م ف/ف ق

10/09/2023 16:45:34