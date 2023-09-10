الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر حول تأثير النشاط البشري على البيئة
التاريخ
9/10/2023 2:41:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن ضرورة زيادة مستويات الوعي والتثقيف بأفضل الممارسات الكفيلة في تعزيز الحق ببيئة صحية ملائمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بعنوان "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، بتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبينت الحاج حسن أهمية توضيح الأثر البيئي المرتبط ببعض الممارسات على الأمن المناخي وأمن الموارد الطبيعية، وأثر هذه الاختلالات على البشر من مختلف الفئات والأعمار لا سيما الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت إن الحملات التوعوية يجب أن تستغل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة إدخال هذه المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية ضمن مختلف المراحل.
وأشار المركز في بيان اليوم الأحد، إلى انعقاد حوارية على هامش أعمال المؤتمر عن اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرضت خلالها الحاج حسن تجربة المركز ومنهجية العمل والمعايير التي أدت إلى إعادة اعتماده ضمن الفئة (أ).
ولفت إلى أن المؤتمر سلط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، ورفع درجة الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان، وتحديدا المرتبطة بالبيئة، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، إضافة إلى الاطلاع على تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية.
وهدفت الحوارية إلى صقل معارف وخبرات المؤسسات الوطنية المشاركة، بعملية الاعتماد عامة واختصاصات لجنة الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآلية اتخاذ القرار داخلها، والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب من خلال استعراض تجارب المؤسسات الوطنية المشاركة ممن أعيد اعتمادها خلال الفترة القريبة المنصرمة.
--(بترا)
ه ع/م ف/ف ق
10/09/2023 16:45:34
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