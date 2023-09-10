الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية
التاريخ
9/10/2023 2:41:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- أعلن صندوق الائتمان العسكري، الاستمرار في استراتيجيته بالوصول إلى المتعاملين في مواقعهم كافة، عن طريق نشر عدد من الصرافات الآلية بمناطق جديدة وقريبة منهم، بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية ممكنة في المملكة.
وأوضح الصندوق أنه دشنّ صرافات آلية جديدة في مدينة سحاب، ومحافظتي جرش والمفرق، إضافة الى مواقع أخرى قيد الإنشاء، للتسهيل على المتعاملين في إجراء عمليات السحب النقدي، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الاستفسار عن رصيد الحساب، وإصدار كشف حساب مختصر وتغيير الرقم السري.
وأكد مدير عام الصندوق مهند شحادة، أن هذه الخطوة لاقت استحساناً من المتعاملين خاصة المتقاعدين العسكريين، وذلك لوجود معظم الصرافات الحالية وعددها 64 في المواقع العسكرية.
وأضاف أن التوسع في خدمة الصرافات الآلية في الأماكن العامة يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية وللتسهيل على المتعاملين، مشيرا إلى انه مع نهاية العام الحالي سيصبح عدد الصرافات العاملة في مختلف المواقع 72 صرافا آليا.
--(بترا)
ل م/ ن ح
10/09/2023 16:38:44
MENAFN10092023000117011021ID1107040949
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