الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

عمان 10 أيلول (بترا)- أعلن صندوق الائتمان العسكري، الاستمرار في استراتيجيته بالوصول إلى المتعاملين في مواقعهم كافة، عن طريق نشر عدد من الصرافات الآلية بمناطق جديدة وقريبة منهم، بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية ممكنة في المملكة.

وأوضح الصندوق أنه دشنّ صرافات آلية جديدة في مدينة سحاب، ومحافظتي جرش والمفرق، إضافة الى مواقع أخرى قيد الإنشاء، للتسهيل على المتعاملين في إجراء عمليات السحب النقدي، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الاستفسار عن رصيد الحساب، وإصدار كشف حساب مختصر وتغيير الرقم السري.

وأكد مدير عام الصندوق مهند شحادة، أن هذه الخطوة لاقت استحساناً من المتعاملين خاصة المتقاعدين العسكريين، وذلك لوجود معظم الصرافات الحالية وعددها 64 في المواقع العسكرية.

وأضاف أن التوسع في خدمة الصرافات الآلية في الأماكن العامة يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية وللتسهيل على المتعاملين، مشيرا إلى انه مع نهاية العام الحالي سيصبح عدد الصرافات العاملة في مختلف المواقع 72 صرافا آليا.

--(بترا)

ل م/ ن ح

10/09/2023 16:38:44