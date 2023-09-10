العجارمة يفتتح مشروع صيانة مدرسة بالجيزة
التاريخ
9/10/2023 2:41:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان10 أيلول (بترا)- افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، مشروع صيانة مدرسة أم قصير الثانوية الشاملة للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، بحضور النائب فليحة السبيتان والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي.
وتضمن المشروع الذي جاء بمنحة من شركة الملكية الأردنية، ونفذته جمعية ميدان للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، أعمال صيانة داخلية وخارجية لمباني المدرسة، وصيانة للمقاعد، وإنشاء ملعب خماسي، وترميم البيت البلاستيكي، إضافة إلى أعمال دهان داخلية وخارجية.
وأكد الدكتور العجارمة خلال الافتتاح الذي حضره مدير التربية أحمد المساعفة، عمق العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص، والتي تمثلها اليوم شركة الملكية الأردنية وجمعية ميدان للتنمية المجتمعية ومؤسسة ولي العهد، وتُعد نموذجًا مثاليًا لعلاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة الطلبة.
وبين العجارمة، أن الوزارة تولي البيئة التعليمية الآمنة والصحية للطلبة كل اهتمامها، داعيًا إلى تضافر الجهود وتكاملها لترجمة أهداف الوزارة في هذا المجال.
من جانبه، بين المجالي أن مساهمة الملكية بإعادة تأهيل وصيانة هذه المدرسة، تأتي في سياق مسؤوليتها المجتمعية، معربًا عن التطلعات المستقبلية بدعم مدارس المنطقة كافة بحسب الإمكانيات المتوافرة.
بدورها، قالت ممثلة جمعية ميدان للتنمية المجتمعية إيمان بكيرات، إن التعاون في صيانة المدرسة يأتي لخدمة أبناء المنطقة، وإن الجمعية ساهمت في صيانة وتأهيل مدرستي جلول والناصرية، معربة عن تطلعاتها لمزيد من المشاريع باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية لخدمة الوطن وأبنائه.
من جانبهم، أعرب أولياء أمور الطلبة في كلمة ألقاها نيابة عنهم محمد راجي الزعبي عن شكرهم وتقديرهم لوزارة التربية ومؤسسة ولي العهد والملكية الأردنية وجمعية ميدان، التي أسهمت جهودهم في توفير البيئة المدرسية المناسبة للطلبة.
بدوره، أعرب مدير المدرسة فهد الزعبي، عن شكره للجهات التي ساهمت في أعمال الصيانة الأمر الذي كان له الأثر الكبير على الطلبة والمجتمع المحلي.
وجال العجارمة، والحضور في مرافق المدرسة، والملعب الخماسي وحديقتها، فيما تضمنت فعاليات الافتتاح قصيدة للطالب بشار هلال، ومشهدا تمثيليا أداه عدد من طلبة المدرسة.
--(بترا)
ع س/ ن ح/ف ق
10/09/2023 16:24:25
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