العجارمة يفتتح مشروع صيانة مدرسة بالجيزة

عمان10 أيلول (بترا)- افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، مشروع صيانة مدرسة أم قصير الثانوية الشاملة للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، بحضور النائب فليحة السبيتان والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي.

وتضمن المشروع الذي جاء بمنحة من شركة الملكية الأردنية، ونفذته جمعية ميدان للتنمية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، أعمال صيانة داخلية وخارجية لمباني المدرسة، وصيانة للمقاعد، وإنشاء ملعب خماسي، وترميم البيت البلاستيكي، إضافة إلى أعمال دهان داخلية وخارجية.

وأكد الدكتور العجارمة خلال الافتتاح الذي حضره مدير التربية أحمد المساعفة، عمق العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص، والتي تمثلها اليوم شركة الملكية الأردنية وجمعية ميدان للتنمية المجتمعية ومؤسسة ولي العهد، وتُعد نموذجًا مثاليًا لعلاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة الطلبة.

وبين العجارمة، أن الوزارة تولي البيئة التعليمية الآمنة والصحية للطلبة كل اهتمامها، داعيًا إلى تضافر الجهود وتكاملها لترجمة أهداف الوزارة في هذا المجال.

من جانبه، بين المجالي أن مساهمة الملكية بإعادة تأهيل وصيانة هذه المدرسة، تأتي في سياق مسؤوليتها المجتمعية، معربًا عن التطلعات المستقبلية بدعم مدارس المنطقة كافة بحسب الإمكانيات المتوافرة.

بدورها، قالت ممثلة جمعية ميدان للتنمية المجتمعية إيمان بكيرات، إن التعاون في صيانة المدرسة يأتي لخدمة أبناء المنطقة، وإن الجمعية ساهمت في صيانة وتأهيل مدرستي جلول والناصرية، معربة عن تطلعاتها لمزيد من المشاريع باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية لخدمة الوطن وأبنائه.

من جانبهم، أعرب أولياء أمور الطلبة في كلمة ألقاها نيابة عنهم محمد راجي الزعبي عن شكرهم وتقديرهم لوزارة التربية ومؤسسة ولي العهد والملكية الأردنية وجمعية ميدان، التي أسهمت جهودهم في توفير البيئة المدرسية المناسبة للطلبة.

بدوره، أعرب مدير المدرسة فهد الزعبي، عن شكره للجهات التي ساهمت في أعمال الصيانة الأمر الذي كان له الأثر الكبير على الطلبة والمجتمع المحلي.

وجال العجارمة، والحضور في مرافق المدرسة، والملعب الخماسي وحديقتها، فيما تضمنت فعاليات الافتتاح قصيدة للطالب بشار هلال، ومشهدا تمثيليا أداه عدد من طلبة المدرسة.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

10/09/2023 16:24:25