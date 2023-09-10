عجلون: بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب
التاريخ
9/10/2023 2:41:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 10 أيلول (بترا) - أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - معهد تدريب محافظة عجلون، عن بدء التسجيل والقبول للدفعة 29 بالدورات المجانية للعام الحالي.
وقال مسؤول معهد تدريب عجلون المهندس هاشم فريحات، لـ (بترا)، اليوم الأحد، إنه تحت شعار " اغتنم فرصك واصنع مستقبلك باكتشاف مهاراتك واختيار مهنتك مع الوطنية للتشغيل والتدريب"، سيتم التدريب على المهن " تمديدات صحية، وتمديدات كهربائية منزلية وطاقة شمسية، ودهان مباني ومركب قواطع جبس وخياط نسائي،مبينا أن مدة البرنامج من 6 إلى 7 شهور .
وأضاف أنه يوجد للمتدرب امتيازات منها 75 دينارا بدل مواصلات، واللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة، وشهادتي بالكفاءة المهنية ومزاولة مهنة لمن يجتازها، وتأمين ضد إصابات العمل.
ودعا الراغبين بالتسجيل في البرنامج مراجعة المعهد لغاية تاريخ 12/10/2023 خلال ساعات الدوام الرسمي، موضحا أن موعد امتحان القبول العام سيبدأ الساعة 11 صباحا من تاريخ 8/10/2023 ولغاية 12/10/2023، وأن البرنامج سيبدأ اعتبارا من 15/10/2023.
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
10/09/2023 16:04:32
MENAFN10092023000117011021ID1107040947
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