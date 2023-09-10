عجلون: بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب

عجلون 10 أيلول (بترا) - أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - معهد تدريب محافظة عجلون، عن بدء التسجيل والقبول للدفعة 29 بالدورات المجانية للعام الحالي.

وقال مسؤول معهد تدريب عجلون المهندس هاشم فريحات، لـ (بترا)، اليوم الأحد، إنه تحت شعار " اغتنم فرصك واصنع مستقبلك باكتشاف مهاراتك واختيار مهنتك مع الوطنية للتشغيل والتدريب"، سيتم التدريب على المهن " تمديدات صحية، وتمديدات كهربائية منزلية وطاقة شمسية، ودهان مباني ومركب قواطع جبس وخياط نسائي،مبينا أن مدة البرنامج من 6 إلى 7 شهور .

وأضاف أنه يوجد للمتدرب امتيازات منها 75 دينارا بدل مواصلات، واللباس المهني خلال مراحل التدريب المختلفة، وشهادتي بالكفاءة المهنية ومزاولة مهنة لمن يجتازها، وتأمين ضد إصابات العمل.

ودعا الراغبين بالتسجيل في البرنامج مراجعة المعهد لغاية تاريخ 12/10/2023 خلال ساعات الدوام الرسمي، موضحا أن موعد امتحان القبول العام سيبدأ الساعة 11 صباحا من تاريخ 8/10/2023 ولغاية 12/10/2023، وأن البرنامج سيبدأ اعتبارا من 15/10/2023.

--(بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

10/09/2023 16:04:32