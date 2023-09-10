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التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة

9/10/2023 2:41:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 10 أيلول (بترا)- التحق 70 متدربا ومتدربة من الباحثين عن العمل من أبناء الطفيلة، ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات السياحية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وبين مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة الدكتور عاطف الهريشات، اليوم الأحد، أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة اشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، جاء لإتاحة فرص التدريب للشباب والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من الحرفيين والعاملين في مكاتب وكلاء السفر، ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمعات المحلية سواء كانوا أفرادا أو جمعيات.
وأضاف، أن البرنامج جاء بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومجلس محافظة الطفيلة ومعهدي التدريب المهني للذكور والإناث، بغية إكساب المتدربين والمتدربات، حزمة من المهارات الأساسية في مجال السياحة والضيافة والحرف اليدوية التقليدية والشعبية.
وأوضح، أن الدورات التدريبية في القطاع السياحي تركز على جملة من المحاور الرامية إلى إكساب المشاركين المهارات الضرورية في خدمة الزبائن ومهارات الإتيكيت، والمهارات الأساسية للمحاسبة وإدارة الإيرادات، فضلا عن تأهيل العاملين في الدلالة السياحية والتدبير الفندقي ومهارات النقش على النحاس وتحضير وصناعة القهوة المتخصصة .
وأكد حاجة سوق العمل في القطاع السياحي، للكفاءات المدربة في مجالات الحرف التقليدية والفندقة والدلالة السياحية وخدمات الإيواء والطعام، سيما وأن الطفيلة تحتضن مقومات سياحية متنوعة ومنشآت سياحية وفندقية تتطلب توفير الأيدي العاملة المدربة، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب.
--(بترا)
س م/ ف م/ف ق
10/09/2023 15:37:42

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