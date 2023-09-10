التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة
التاريخ
9/10/2023 2:41:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 10 أيلول (بترا)- التحق 70 متدربا ومتدربة من الباحثين عن العمل من أبناء الطفيلة، ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات السياحية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وبين مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة الدكتور عاطف الهريشات، اليوم الأحد، أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة اشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، جاء لإتاحة فرص التدريب للشباب والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من الحرفيين والعاملين في مكاتب وكلاء السفر، ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمعات المحلية سواء كانوا أفرادا أو جمعيات.
وأضاف، أن البرنامج جاء بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومجلس محافظة الطفيلة ومعهدي التدريب المهني للذكور والإناث، بغية إكساب المتدربين والمتدربات، حزمة من المهارات الأساسية في مجال السياحة والضيافة والحرف اليدوية التقليدية والشعبية.
وأوضح، أن الدورات التدريبية في القطاع السياحي تركز على جملة من المحاور الرامية إلى إكساب المشاركين المهارات الضرورية في خدمة الزبائن ومهارات الإتيكيت، والمهارات الأساسية للمحاسبة وإدارة الإيرادات، فضلا عن تأهيل العاملين في الدلالة السياحية والتدبير الفندقي ومهارات النقش على النحاس وتحضير وصناعة القهوة المتخصصة .
وأكد حاجة سوق العمل في القطاع السياحي، للكفاءات المدربة في مجالات الحرف التقليدية والفندقة والدلالة السياحية وخدمات الإيواء والطعام، سيما وأن الطفيلة تحتضن مقومات سياحية متنوعة ومنشآت سياحية وفندقية تتطلب توفير الأيدي العاملة المدربة، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب.
--(بترا)
س م/ ف م/ف ق
10/09/2023 15:37:42
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