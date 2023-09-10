مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة العام المقبل

الطفيلة 10 أيلول (بترا)- أقر مجلس محافظة الطفيلة خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، موازنة العام المقبل 2024، والبالغة 8 ملايين و875 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعا.

وحاز قطاع الأشغال على الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة تجاوزت 35 بالمئة، وبمبلغ 3 ملايين دينار، يليه قطاع التربية والتعليم فالشباب.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل، ارتفعت بنسبة 5 بالمئة جراء حصول المجلس على المركز الأول على مستوى محافظات المملكة في نسب الإنجاز عن السنوات الماضية.

وأضاف إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل، تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع من المبالغ المخصصة لهذه القطاعات، والتي جاءت موزعة على جميع مناطق المحافظة وحسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة.

وبين السفاسفة أن مديونية مجلس المحافظة بلغت مليون دينار، في وقت يبذل فيه أعضاء المجلس جهودهم في متابعة المشروعات المقررة والأخرى الجاري تنفيذها.

وأضاف بحضور أعضاء مجلس المحافظة، أن التركيز في موازنة العام المقبل سينصب على إيجاد مشروعات تستهدف التدريب من أجل التشغيل للعاطلين عن العمل وأبرزها بناء قدرات المهندسين العاطلين عن العمل للتدريب بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية إلى جانب دورات تدريبية في اللغات والبرمجيات لخريجي لمختلف المؤهلات العلمية ولمن هم دون الثانوية العامة، مع العمل على بناء مدارس أساسية وثانوية.

كما اشتملت خطة الموازنة على إقامة مركز زوار سياحي في لواء بصيرا، وفتح وتأهيل طرق زراعية وثانوية تربط بين التجمعات السكانية، واستكمال مراحل الطريق الملوكي في منطقة بصيرا، وتركيب طاقة للخلايا الشمسية في عدة مساجد وصيانة وترميم مجموعة من المواقع الأثرية، وإقامة خزانات مياه ري المزروعات وتحسين غابات الطفيلة والمساهمة في حفر لمياه الشرب في الحسا والجرف، مثلما تم تخصيص مبلغ مليون و200 ألف دينار لدعم بلديات الطفيلة الأربع.

وبين السفاسفة، أنه تم تخصيص نحو 50 بالمئة من موازنة العام المقبل، لإقامة مشروعات في قطاع الأشغال العامة، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب تخصيص 600 ألف دينار لقطاع التربية، ودعم جامعة الطفيلة التقنية بقيمة 200 ألف دينار، ودعم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لإقامة مبنى جديد في المدينة الصناعية بقيمة 200 ألف دينار، إلى جانب وضع مخصصات مالية لإقامة جملة من المشروعات التنموية في قطاعات الصحة والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية، موزعة على قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا.

--(بترا)

س م/رق

10/09/2023 15:35:34