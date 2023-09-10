إكسبو الدوحة: تسارع العمل بإنجاز الجناح الأردني

إكسبو الدوحة: تسارع العمل بإنجاز الجناح الأردني
التاريخ
9/10/2023 2:41:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الدوحة 10 أيلول (بترا)- تسير أعمال تنفيذ الجناح الأردني في معرض "إكسبو الدوحة 2023" للبستنة، على قدم وساق، تمهيدا لافتتاح الحدث العالمي الأكبر والأهم الذي تستضيفه قطر عقب مونديال 2022، في الثاني من الشهر المقبل، بمشاركة نحو 80 دولة.
وسيقام المعرض تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بهدف إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وانطلقت بالدوحة اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الدولي لممثلي الدول المشاركة في المعرض، بحضور ومشاركة وفد أردني برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمفوض العام لجناح الأردن في إكسبو 2023 الدوحة، دانا الزعبي.
وسيتم تدشين الجناح الأردني في المعرض تحت شعار: "الجذور الراسخة، وعصر أكثر خضرة"، وسيعرض
للتراث الزراعي والتقنيات المبتكرة، بهدف تسليط الضوء على الاستدامة والحد من التصحر وسيحكي قصة الأردن للعالم في كيفية الاستفادة من تنوعه البيئي وتغلبه على التحديات، لا سيما في مجال أزمة الأمن الغذائي العالمية.
كما سيعرض الجناح للطبيعة الاردنية الخلابة التي تتميز بها المملكة، والصعود إلى الجبال المغطاة بالأشجار.
وستتاح لزوار الجناح الأردني فرصة تذوق مجموعة من الأطعمة التقليدية التي اشتهر بها الأردن خاصة "المنسف"، وشراء الهدايا التراثية والتقليدية والتذكارات التي تروج لمختلف الأماكن والمرافق السياحية والطبيعية في المملكة.
--(بترا)
ف م/اح
10/09/2023 15:17:34
MENAFN10092023000117011021ID1107040943
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.