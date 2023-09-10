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إكسبو الدوحة: تسارع العمل بإنجاز الجناح الأردني

9/10/2023 2:41:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 10 أيلول (بترا)- تسير أعمال تنفيذ الجناح الأردني في معرض "إكسبو الدوحة 2023" للبستنة، على قدم وساق، تمهيدا لافتتاح الحدث العالمي الأكبر والأهم الذي تستضيفه قطر عقب مونديال 2022، في الثاني من الشهر المقبل، بمشاركة نحو 80 دولة.
وسيقام المعرض تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بهدف إلهام المجتمع الدولي لتبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحُّر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وانطلقت بالدوحة اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الدولي لممثلي الدول المشاركة في المعرض، بحضور ومشاركة وفد أردني برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمفوض العام لجناح الأردن في إكسبو 2023 الدوحة، دانا الزعبي.
وسيتم تدشين الجناح الأردني في المعرض تحت شعار: "الجذور الراسخة، وعصر أكثر خضرة"، وسيعرض
للتراث الزراعي والتقنيات المبتكرة، بهدف تسليط الضوء على الاستدامة والحد من التصحر وسيحكي قصة الأردن للعالم في كيفية الاستفادة من تنوعه البيئي وتغلبه على التحديات، لا سيما في مجال أزمة الأمن الغذائي العالمية.
كما سيعرض الجناح للطبيعة الاردنية الخلابة التي تتميز بها المملكة، والصعود إلى الجبال المغطاة بالأشجار.
وستتاح لزوار الجناح الأردني فرصة تذوق مجموعة من الأطعمة التقليدية التي اشتهر بها الأردن خاصة "المنسف"، وشراء الهدايا التراثية والتقليدية والتذكارات التي تروج لمختلف الأماكن والمرافق السياحية والطبيعية في المملكة.
--(بترا)
ف م/اح
10/09/2023 15:17:34

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