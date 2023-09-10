المستقلة للانتخاب تنشر مسودتي تعليمات الصحفيين والإعلاميين والمراقبين المحليين
التاريخ
9/10/2023 2:41:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 10 أيلول (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية.
ونشرت الهيئة أيضا مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.
ودعت الهيئة في بيان اليوم الأحد، المؤسسات الإعلامية والصحفيين، ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودتي التعليمات، خلال أسبوعين من تاريخ نشرهما، وذلك عبر البريد الإلكتروني ().
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية
مسودة
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية
(بترا)
م ش/م ف/ف ق
10/09/2023 15:15:19
MENAFN10092023000117011021ID1107040942
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