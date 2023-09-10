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المستقلة للانتخاب تنشر مسودتي تعليمات الصحفيين والإعلاميين والمراقبين المحليين

9/10/2023 2:41:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 10 أيلول (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية العملية الانتخابية.

ونشرت الهيئة أيضا مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية.

ودعت الهيئة في بيان اليوم الأحد، المؤسسات الإعلامية والصحفيين، ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على مسودتي التعليمات، خلال أسبوعين من تاريخ نشرهما، وذلك عبر البريد الإلكتروني ().

مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية


مسودة
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية

(بترا)

م ش/م ف/ف ق

10/09/2023 15:15:19

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