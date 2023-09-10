الخلايلة: قوانين الاستثنائية نوقشت بشكل مستفيض

عمان 10 أيلول (بترا)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب، الدكتور أحمد الخلايلة، إن القوانين التي أقرت خلال الدورة الاستثنائية، نوقشت بشكل مستفيض مع المعنيين وأصحاب الاختصاص، ونالت حقها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الخلايلة في حديث لبرنامج "أخبار الأسبوع "، بثته قناة المملكة أمس، إن مجلس النواب رسم الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية لعشرين سنة مقبلة، مبينا أن مجلس النواب الحالي أتم خلال الفترة الماضية، كل التشريعات الواردة في الإرادة الملكية السامية، وسجل إنجاز استثنائياً بإقراره جميع التشريعات خلال أعمال "الاستثنائية".

وأضاف، إن بعض اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، كانت تعقد بحضور الرئيس ونائب الرئيس وزملاء في المكتب الدائم، وكانت تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، سيما المناقشات التي عنيت بقانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح الخلايلة أن مجلس النواب أسس بما أقره من قوانين هي على درجة عالية من الأهمية، لحياة سياسية واقتصادية وإدارية لمدة 20 عامًا قادمة، مشيرًا إلى أن الأردن سينطلق بكل شفافية بشأن ذلك.

وأشار الى أن مجلس النواب قدم نحو 2210 أسئلة، أجابت الحكومة على أكثر من 95 بالمئة منها، كما أجابت الحكومة على 90 بالمئة من المذكرات النيابية.

وفي تعليقه على عدم مناقشة "النواب" أي استجواب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بين الخلايلة أن النواب قدموا 86 استجوابًا للحكومة، 90 بالمئة منها أُنهيت بطريقة دستورية، ما يدل على "تشاركية حقيقية".

وكشف الخلايلة عن أن موضوع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي سيأخذ بعض الوقت، ولن ينضج بيوم وليلة، كون الأردن يمر بمرحلة ليست سهلة، مؤكدًا أنه على ثقة تامة بتحسن كبير ستشهده الأوضاع مستقبلاً.

وبشأن مجالس المحافظات، قال الخلايلة إن مجلس النواب سعى خلال لقاءاته ونشاطاته إلى التأكيد على القيمة العالية التي يهدف لها تأسيس مجالس المحافظات وتعزيز دورها بخدمة المواطنين لتحقيق برامج التنمية الشاملة، وبما يسهم في تخفيف الضغط الخدماتي الملقى على عاتق مجلس النواب، وتفريغه لدوره الدستوري المنوط به من تشريع ورقابة.

وفي إطار رده حول الصورة العامة لمجلس النواب المقبل، أوضح الخلايلة أن المرحلة الحزبية المقبلة ستكون مرحلة برامجية هي الأقوى وتحترم الرأي والرأي الآخر.

--(بترا)

م خ / ف م/اح

10/09/2023 14:57:44