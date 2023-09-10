موسكو 10 أيلول (بترا) - أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الأحد، أن إنتاج بلاده الحالي من الغاز الطبيعي المسال، لا يكفي لتلبية الطلب الكامل في السوق الخارجية.

وقال شولغينوف، خلال مؤتمر صحفي:"هناك طلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من جانب الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا، بل ومن جانب المستهلكين الأوروبيين".

وأضاف: "روسيا بحاجة الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، جميع القدرات الحالية تعمل بكل طاقتها، أود التذكير أننا اعتمدنا برنامجا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030".

--(بترا)

س ح/ ف م

10/09/2023 14:57:15

