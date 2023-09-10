روسيا : إنتاج الغاز المسال لا يكفي لتلبية كامل طلبات السوق الخارجية
التاريخ
9/10/2023 2:41:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 10 أيلول (بترا) - أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الأحد، أن إنتاج بلاده الحالي من الغاز الطبيعي المسال، لا يكفي لتلبية الطلب الكامل في السوق الخارجية.
وقال شولغينوف، خلال مؤتمر صحفي:"هناك طلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من جانب الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا، بل ومن جانب المستهلكين الأوروبيين".
وأضاف: "روسيا بحاجة الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، جميع القدرات الحالية تعمل بكل طاقتها، أود التذكير أننا اعتمدنا برنامجا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030".
--(بترا)
س ح/ ف م
10/09/2023 14:57:15
MENAFN10092023000117011021ID1107040939
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