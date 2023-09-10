حوارية تناقش واقع الطرق والمسارات السياحية القديمة بصخرة
التاريخ
9/10/2023 2:41:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 10 أيلول (بترا)–نظمت بلدية الجنيد في محافظة عجلون، والملتقى الثقافي السياحي الثالث، اليوم الأحد، في ديوان صخرة، جلسة حوارية حول واقع الطرق والمسارات السياحية القديمة، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني، ضرورة الاستمرار في اقامة الفعاليات والورش الهادفة لتطوير محافظة عجلون عامة، وصخرة وجوارها خاصة، بمشاركة الخبراء والأكاديميين والجهات ذات العلاقة.
وأشارت رئيسة اتحاد المؤرخين رسميه اللحام، إلى أهمية توثيق المعلومات كافة التي تتعلق بتاريخ وارث وحضارة منطقة صخرة، وتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المسارات القديمة وربطها بالمسارات الحديثة وبمناهج التربية والتعليم.
واستعرض رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى من الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، مسار طريق الايلاف القرشي ودوره في اقتصاديات المواقع والأماكن والمحطات على طول امتداده من الجزيرة العربية عبر الأردن وصولا إلى عجلون وصخرة، وذلك باستخدام الشرائح الملونة، مشيرا إلى استقرار عشيرة المومني ضمن مسار الإيلاف في حوض البقعة واستقرارهم في عجلون.
وأكد عدد من المتحدثين، أهمية مخرجات البحث العلمي وانعكاسها على أرض الواقع، والإفادة منها في التنمية المجتمعية في صخرة وجوارها والعمل التعاوني والتشاركي والتطوير والتوثيق العلمي للأماكن والمواقع السياحية.
وبينوا، أنه يجب أن يكون هناك تشاركية لتطوير مخرجات البحث العلمي في الإرث والعمل الجماعي، لإحداث التنمية الاقتصادية وتعميم منافعها على المجتمعات المحلية وخاصة في صخره وعبين وعبلين وجوارها، مشيرين إلى أهمية النشر العلمي للكتب والمقالات في هذا المجال.
--( بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
10/09/2023 14:55:10
MENAFN10092023000117011021ID1107040938
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