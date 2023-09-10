حوارية تناقش واقع الطرق والمسارات السياحية القديمة بصخرة

عجلون 10 أيلول (بترا)–نظمت بلدية الجنيد في محافظة عجلون، والملتقى الثقافي السياحي الثالث، اليوم الأحد، في ديوان صخرة، جلسة حوارية حول واقع الطرق والمسارات السياحية القديمة، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني، ضرورة الاستمرار في اقامة الفعاليات والورش الهادفة لتطوير محافظة عجلون عامة، وصخرة وجوارها خاصة، بمشاركة الخبراء والأكاديميين والجهات ذات العلاقة.

وأشارت رئيسة اتحاد المؤرخين رسميه اللحام، إلى أهمية توثيق المعلومات كافة التي تتعلق بتاريخ وارث وحضارة منطقة صخرة، وتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المسارات القديمة وربطها بالمسارات الحديثة وبمناهج التربية والتعليم.

واستعرض رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى من الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، مسار طريق الايلاف القرشي ودوره في اقتصاديات المواقع والأماكن والمحطات على طول امتداده من الجزيرة العربية عبر الأردن وصولا إلى عجلون وصخرة، وذلك باستخدام الشرائح الملونة، مشيرا إلى استقرار عشيرة المومني ضمن مسار الإيلاف في حوض البقعة واستقرارهم في عجلون.

وأكد عدد من المتحدثين، أهمية مخرجات البحث العلمي وانعكاسها على أرض الواقع، والإفادة منها في التنمية المجتمعية في صخرة وجوارها والعمل التعاوني والتشاركي والتطوير والتوثيق العلمي للأماكن والمواقع السياحية.

وبينوا، أنه يجب أن يكون هناك تشاركية لتطوير مخرجات البحث العلمي في الإرث والعمل الجماعي، لإحداث التنمية الاقتصادية وتعميم منافعها على المجتمعات المحلية وخاصة في صخره وعبين وعبلين وجوارها، مشيرين إلى أهمية النشر العلمي للكتب والمقالات في هذا المجال.

--( بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

10/09/2023 14:55:10