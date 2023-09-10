لجنة للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة في إربد

لجنة للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة في إربد
التاريخ
9/10/2023 2:41:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 10 أيلول (بترا)- شكل محافظ إربد، رضوان العتوم، لجنة خاصة للكشف على المستشفيات الخاصة والوقوف على جاهزيتها بما يمكنها من إدامة الخدمات المقدمة للمرضى.
وقال العتوم لـ(بترا) اليوم الأحد، إن تشكيل اللجنة جاء في أعقاب حالات انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي ببعض المستشفيات الخاصة، وكان آخرها أمس السبت.
وأوضح أن اللجنة تضم ممثلين عن المحافظة، ومديرية الصحة، وشركة كهرباء إربد، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بجولات رقابية مفاجئة بين الحين والآخر للتأكد من مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئ كانقطاع الكهرباء أو المياه أو نقص الأوكسجين.
وأكد العتوم أهمية توفير مولدات كهربائية احتياطية في المستشفيات الخاصة تعمل بصورة مباشرة في حالات حدوث انقطاعات مفاجئة أو مبرمجة في التيار الكهربائي.
--(بترا)
م ق/ن ح/رق
10/09/2023 14:50:59
MENAFN10092023000117011021ID1107040937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.