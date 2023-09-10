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لجنة للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة في إربد

9/10/2023 2:41:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 10 أيلول (بترا)- شكل محافظ إربد، رضوان العتوم، لجنة خاصة للكشف على المستشفيات الخاصة والوقوف على جاهزيتها بما يمكنها من إدامة الخدمات المقدمة للمرضى.
وقال العتوم لـ(بترا) اليوم الأحد، إن تشكيل اللجنة جاء في أعقاب حالات انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي ببعض المستشفيات الخاصة، وكان آخرها أمس السبت.
وأوضح أن اللجنة تضم ممثلين عن المحافظة، ومديرية الصحة، وشركة كهرباء إربد، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بجولات رقابية مفاجئة بين الحين والآخر للتأكد من مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئ كانقطاع الكهرباء أو المياه أو نقص الأوكسجين.
وأكد العتوم أهمية توفير مولدات كهربائية احتياطية في المستشفيات الخاصة تعمل بصورة مباشرة في حالات حدوث انقطاعات مفاجئة أو مبرمجة في التيار الكهربائي.
--(بترا)
م ق/ن ح/رق
10/09/2023 14:50:59

MENAFN10092023000117011021ID1107040937

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