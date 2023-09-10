محاضرة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه في جامعة مؤتة

محاضرة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه في جامعة مؤتة
التاريخ
9/10/2023 2:41:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- عقدت وزارة المياه والري/سلطة المياه، اليوم الأحد، محاضره توعوية وتثقيفية بجامعة مؤتة، ضمن البرنامج التوعوي وسلسلة المحاضرات التي تعقدها الوزارة في المحافظات.
وحسب بيان للوزارة، هدفت المحاضرة إلى التوعية والترشيد المائي وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث الطلب المتزايد على المياه بسبب موجات الحر التي شهدتها المنطقة.
وقدم الدكتور محمد المعايطة من شؤون الإعلام والاتصال في سلطة المياه، شرحا مفصلا عن الهدر المائي، مشيرا إلى عدد من التحديات بسبب محدودية الموارد، وكيفية التعامل في توفير واستهلاك المياه بشكل عام، و إعطاء المعلومات والنصائح المائية كافة لمساعدة المواطن بترشيد الاستهلاك.
وشدد على أهمية تعاون المواطنين خاصة في المناطق المنخفضة من خلال إغلاق صنابير المياه حال تعبئة الخزانات، بما يسمح للمياه بالوصول إلى المناطق المرتفعة، وإتباع السلوكيات الترشيدية.
من جهته، استعرض مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية، برامج التعاون مع قطاع المياه، وأهمية نشر ثقافة الوعي المائي خاصة أن الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيداً بجهود شؤون الإعلام على هذه المحاضرات التوعوية والتثقيفية.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
10/09/2023 14:42:56
MENAFN10092023000117011021ID1107040936
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