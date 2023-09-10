محاضرة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه في جامعة مؤتة

عمان 10 أيلول (بترا)- عقدت وزارة المياه والري/سلطة المياه، اليوم الأحد، محاضره توعوية وتثقيفية بجامعة مؤتة، ضمن البرنامج التوعوي وسلسلة المحاضرات التي تعقدها الوزارة في المحافظات.

وحسب بيان للوزارة، هدفت المحاضرة إلى التوعية والترشيد المائي وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث الطلب المتزايد على المياه بسبب موجات الحر التي شهدتها المنطقة.

وقدم الدكتور محمد المعايطة من شؤون الإعلام والاتصال في سلطة المياه، شرحا مفصلا عن الهدر المائي، مشيرا إلى عدد من التحديات بسبب محدودية الموارد، وكيفية التعامل في توفير واستهلاك المياه بشكل عام، و إعطاء المعلومات والنصائح المائية كافة لمساعدة المواطن بترشيد الاستهلاك.

وشدد على أهمية تعاون المواطنين خاصة في المناطق المنخفضة من خلال إغلاق صنابير المياه حال تعبئة الخزانات، بما يسمح للمياه بالوصول إلى المناطق المرتفعة، وإتباع السلوكيات الترشيدية.

من جهته، استعرض مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية، برامج التعاون مع قطاع المياه، وأهمية نشر ثقافة الوعي المائي خاصة أن الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيداً بجهود شؤون الإعلام على هذه المحاضرات التوعوية والتثقيفية.

--(بترا)

ي ع/ف م/رق

10/09/2023 14:42:56