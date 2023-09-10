توقيف باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين
التاريخ
9/10/2023 2:41:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 10 أيلول (بترا)- أعلنت الشرطة البريطانية توقيف باحث في البرلمان البريطاني يشتبه بأنه يعمل لصالح الصين.
وقالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنه تم توقيف رجلين للاشتباه بارتكابهما مخالفات تحت الفقرة الأولى من قانون الأسرار الرسمية.
ووفق ما ذكرت "صنداي تايمز"، فإن احد المشتبه بهما كان يعمل باحثا برلمانيا ومتخصصا بالعلاقات مع الصين.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم لنظيره الصيني عن قلقه العميق بشأن "التدخّل الصيني في الديموقراطية البرلمانية البريطانية"، حسبما أفاد متحدث باسم "داونينغ ستريت" لوسائل الإعلام البريطانية.
--(بترا)
رش/اح
10/09/2023 14:40:10
MENAFN10092023000117011021ID1107040935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.