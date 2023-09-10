توقيف باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين

لندن 10 أيلول (بترا)- أعلنت الشرطة البريطانية توقيف باحث في البرلمان البريطاني يشتبه بأنه يعمل لصالح الصين.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنه تم توقيف رجلين للاشتباه بارتكابهما مخالفات تحت الفقرة الأولى من قانون الأسرار الرسمية.

ووفق ما ذكرت "صنداي تايمز"، فإن احد المشتبه بهما كان يعمل باحثا برلمانيا ومتخصصا بالعلاقات مع الصين.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم لنظيره الصيني عن قلقه العميق بشأن "التدخّل الصيني في الديموقراطية البرلمانية البريطانية"، حسبما أفاد متحدث باسم "داونينغ ستريت" لوسائل الإعلام البريطانية.

--(بترا)

رش/اح

10/09/2023 14:40:10