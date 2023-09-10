اتفاقية بين مركز زها الثقافي وبلدية مادبا
التاريخ
9/10/2023 2:41:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مادبا 10 أيلول (بترا)- وقعت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، رانيه صبيح، ورئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، اتفاقية لإدامة فرعي مركز زها الثقافي ضمن محافظة مادبا - ماعين.
وتأتي الاتفاقية، في إطار المبادرات الملكية السامية بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة، بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية، ودعم الإبداع وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال فروع المركز.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال واليافعين من 3 إلى 18 عاما، كما سيتم تنفيذ البرامج التدريبية وورشات العمل الخاصة بسيدات المجتمع المحلي، بما يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن.
--(بترا)
ج ب/ف م/رق
10/09/2023 14:35:17
MENAFN10092023000117011021ID1107040934
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