اتفاقية بين مركز زها الثقافي وبلدية مادبا

مادبا 10 أيلول (بترا)- وقعت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، رانيه صبيح، ورئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، اتفاقية لإدامة فرعي مركز زها الثقافي ضمن محافظة مادبا - ماعين.

وتأتي الاتفاقية، في إطار المبادرات الملكية السامية بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة، بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية، ودعم الإبداع وتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال فروع المركز.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال واليافعين من 3 إلى 18 عاما، كما سيتم تنفيذ البرامج التدريبية وورشات العمل الخاصة بسيدات المجتمع المحلي، بما يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن.

--(بترا)

ج ب/ف م/رق

10/09/2023 14:35:17