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إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والنهائي لسد النهضة

9/10/2023 2:41:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 أيلول (بترا)-أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اليوم الأحد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة لسد النهضة.
وكتب أحمد عبر منصة (إكس)، "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأن السد بين الدول الثلاث المعنية.
وبحسب وكالة الأنباء الأثيوبية (فانا)، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن القاهرة ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية والحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به عقب مفاوضات القاهرة التي انطلقت الأحد قبل الماضي.
وأضافت، إن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
--(بترا)
رصد/رس/اح
10/09/2023 14:31:03

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