إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والنهائي لسد النهضة

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الرابع والنهائي لسد النهضة
التاريخ
9/10/2023 2:41:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)-أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اليوم الأحد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة لسد النهضة.
وكتب أحمد عبر منصة (إكس)، "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأن السد بين الدول الثلاث المعنية.
وبحسب وكالة الأنباء الأثيوبية (فانا)، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن القاهرة ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية والحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به عقب مفاوضات القاهرة التي انطلقت الأحد قبل الماضي.
وأضافت، إن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
--(بترا)
رصد/رس/اح
10/09/2023 14:31:03
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