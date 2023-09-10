المصاطفة يفوز بالميدالية البرونزية بالدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
9/10/2023 2:41:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية في منافسات الدوري العالمي الجارية حاليا في أيرلندا.
ونجح المصاطفة (وزن 67 كغم) في الفوز على لاعب منتخب تشيلي توماس بنتيجة 9 نقاط مقابل نقطتين ليتوج بالميدالية البرونزية.
ويلعب في وقت لاحق اليوم اللاعب حسن مصاروة في المباراة النهائية أملا في الفوز بالميدالية الذهبية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/رق
10/09/2023 14:25:13
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