المصاطفة يفوز بالميدالية البرونزية بالدوري العالمي للكراتيه

عمان 10 أيلول (بترا)- فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية في منافسات الدوري العالمي الجارية حاليا في أيرلندا. ونجح المصاطفة (وزن 67 كغم) في الفوز على لاعب منتخب تشيلي توماس بنتيجة 9 نقاط مقابل نقطتين ليتوج بالميدالية البرونزية. ويلعب في وقت لاحق اليوم اللاعب حسن مصاروة في المباراة النهائية أملا في الفوز بالميدالية الذهبية. --(بترا) خ خ/ ن ح/رق 10/09/2023 14:25:13

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