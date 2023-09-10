Monday, 11 September 2023 12:04 GMT

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الموقر

9/10/2023 2:41:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 أيلول (بترا)- وقعت اليوم الأحد في لواء الموقر وثيقة تمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
وتأتي الوثيقة في إطار الجهود المشتركة بين بلدية لواء الموقر ومتصرفية اللواء ومديرية الأمن العام، والتزامًا بتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد بوقف إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وأكد متصرف اللواء الدكتور إبراهيم الوحوش ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي أدمت قلوبنا، داعيا إلى إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة الوثيقة والقوانين.
وأشار رئيس البلدية عوض الجبور إلى الأثر السلبي لهذه الظاهرة، وتحويلها الأفراح إلى أتراح.
--(بترا)
وهـ /م ف/ف ق
10/09/2023 13:53:23

MENAFN10092023000117011021ID1107040931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث