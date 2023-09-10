وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الموقر

عمان 10 أيلول (بترا)- وقعت اليوم الأحد في لواء الموقر وثيقة تمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وتأتي الوثيقة في إطار الجهود المشتركة بين بلدية لواء الموقر ومتصرفية اللواء ومديرية الأمن العام، والتزامًا بتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد بوقف إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأكد متصرف اللواء الدكتور إبراهيم الوحوش ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي أدمت قلوبنا، داعيا إلى إبلاغ الجهات الأمنية في حال مخالفة الوثيقة والقوانين.

وأشار رئيس البلدية عوض الجبور إلى الأثر السلبي لهذه الظاهرة، وتحويلها الأفراح إلى أتراح.

--(بترا)

وهـ /م ف/ف ق

10/09/2023 13:53:23