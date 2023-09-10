رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

عمان 10 أيلول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي.

وأشار الخصاونة إلى تاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتجذرها، والتي تستند إلى أواصر المحبة والتآلف الأخوي، مؤكدا أن الأردن والسعودية "قلب واحد ويتنفسان برئة واحدة".







وأكد رئيس الوزراء أهمية اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، سواء على مستوى القيادتين الحكيمتين، أو على المستويين الحكومي والبرلماني، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد من مسؤولي كلا البلدين الشقيقين، وسعيهم الحثيث والمستمر لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كما أشاد بمستوى التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، والذي تعكسه اللقاءات المتبادلة والمستمرة، وما يتمخض عنها من نتائج من شأنها أن تخدم العلاقات بين البلدين وقضاياهما المشتركة.





ونوه الخصاونة إلى أهمية دور اللجنة الأردنية – السعودية المشتركة التي انعقدت أعمالها في الرياض الشهر الماضي، ومختلف أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وكذلك مجلس التنسيق الأردني - السعودي في تعزيز آفاق التعاون الثنائي والأخوي على مختلف المستويات، في ظل الحركة النشطة للمشاريع الاستثمارية والتنموية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية، كمشروع الرعاية الصحية والمستشفى التعليمي، الذي تنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، والذي سيتم تدشين أعمال البنية التحتية له قريبا.

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عمق علاقات الأخوة الصادقة بين المملكة العربية السعودية والأردن، والتي يعمل البلدان دوما على تعزيزها وتجذيرها، إنفاذا لرؤى قيادتيهما الحكيمتين، وبما يخدم مصالحهما وقضاياهما المشتركة.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته بنتائج الزيارة التي يجريها إلى المملكة، والتي تأتي في إطار السعي المتبادل بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب الأردني لتعزيز آفاق التعاون والتبادل على المستوى البرلماني، انسجاما مع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء أعضاء من لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – الأردنية يمثلون لجانا مختلفة من مجلس الشورى السعودي.

--(بترا)





ع ق/م ف/اح

10/09/2023 13:58:43