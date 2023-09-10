عمان 10 أيلول (بترا)- أعلنت اللجنة الأولمبية، عن وفد المنتخب الوطني للتايكواندو، المشارك بالنسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو المشاركة في آسياد هانغتشو من المدير الفني فارس العساف والمدربان يزن الصادق ومحمد البخيت إلى جانب اللاعبين واللاعبات: محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم).

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني، فارس العساف، إن المنتخب يمضي في تحضيراته منذ وقت طويل بحسب خطة موضوعة مُسبقاً ليكون على أتم الجاهزية للمشاركة في الألعاب الآسيوية أو أي بطولة أخرى من خلال حصص تدريبية يومية ويصاحبها معسكرات تحضيرية والمشاركة في البطولات المختلفة.

وأكد العساف، أهمية دورة الألعاب الآسيوية كونها مصنفة من عيار 4 نجوم أي أنها ستمنح اللاعب أو اللاعبة المتوج بذهبية وزنه 40 نقطة في التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.

وأضاف، نتطلع إلى الإنجاز في دورة هانغتشو كما جرت العادة فالتايكواندو الأردنية تسعى دائماً للتألق في كافة المسابقات والبطولات ودورة الألعاب الآسيوية من الدورات الهامة جداً على مستوى العالم وليس آسيا فقط، لأنها تضم لاعبين ولاعبات عالميين والمنافسة تكون على أشدها.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ف ق

10/09/2023 13:42:55