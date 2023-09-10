اللجنة الأولمبية تعلن عن بعثة التايكواندو المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/10/2023 2:41:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- أعلنت اللجنة الأولمبية، عن وفد المنتخب الوطني للتايكواندو، المشارك بالنسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
وتتكون بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو المشاركة في آسياد هانغتشو من المدير الفني فارس العساف والمدربان يزن الصادق ومحمد البخيت إلى جانب اللاعبين واللاعبات: محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم).
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني، فارس العساف، إن المنتخب يمضي في تحضيراته منذ وقت طويل بحسب خطة موضوعة مُسبقاً ليكون على أتم الجاهزية للمشاركة في الألعاب الآسيوية أو أي بطولة أخرى من خلال حصص تدريبية يومية ويصاحبها معسكرات تحضيرية والمشاركة في البطولات المختلفة.
وأكد العساف، أهمية دورة الألعاب الآسيوية كونها مصنفة من عيار 4 نجوم أي أنها ستمنح اللاعب أو اللاعبة المتوج بذهبية وزنه 40 نقطة في التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.
وأضاف، نتطلع إلى الإنجاز في دورة هانغتشو كما جرت العادة فالتايكواندو الأردنية تسعى دائماً للتألق في كافة المسابقات والبطولات ودورة الألعاب الآسيوية من الدورات الهامة جداً على مستوى العالم وليس آسيا فقط، لأنها تضم لاعبين ولاعبات عالميين والمنافسة تكون على أشدها.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
10/09/2023 13:42:55
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