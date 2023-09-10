الصحة: تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين
التاريخ
9/10/2023 2:41:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- بدأت وزارة الصحة بتنفيذ ورشات تدريبية لبناء قدرات ضباط ارتباط مكافحة التدخين بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "امفنت"، وذلك بالتزامن مع تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ، والتي تعمل الوزارة على إنجازها استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين وإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.
ونفذت الوزارة أولى سلسلة هذه الورشات بمشاركة نحو 50 ضابط ارتباط لمكافحة التدخين يعملون في مديريات الصحة بمحافظتي العاصمة والزرقاء.
وتم خلال الورشة توضيح الإجراءات المطلوبة من هؤلاء الضباط والمتعلقة بشكل مباشر بإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته، وتحديداً فيما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة.
كما تم اطلاع المتدربين على إجراءات التفتيش على المخالفات التي تتعلق بالتدخين في الأماكن العامة، وتطبيقها بعد إعطائهم صفة الضابطة العدلية، إضافة إلى تعريفهم بإجراءات التفتيش على الأماكن التي تستقبل من هم دون سن الثامنة عشرة، بهدف الحفاظ على صحة اليافعين من أضرار التدخين ومنتجات التبغ على اختلاف أنواعها.
وستستهدف سلسلة الورشات التدريبية ضباط ارتباط التدخين من مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وضباط الارتباط من الوزارات الشريكة في إطار تعاون الوزارة مع المؤسسات الحكومية، لتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة التدخين، وتزامناً مع جاهزية وزارة الصحة لنشر الوعي الصحي المجتمعي حول أضرار التدخين من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية الوطنية الهادفة لتوعية المواطنين بهذه الأضرار وبالأنظمة والتعليمات لإنفاذ بنود قانون الصحة العامة.
--(بترا)
ع د/م ف
10/09/2023 13:42:03
MENAFN10092023000117011021ID1107040928
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