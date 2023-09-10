الخيرية الهاشمية تتسلم معدات مناولة من اليابان
التاريخ
9/10/2023 2:41:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- تسلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، معدات لمناولة البضائع وتخزينها مقدمة من اليابان، بهدف تعزيز قدرة تخزين مساعدات الهيئة.
وقالت السفارة اليابانية بعمان في بيان، إن هذه المعدات ستسهم في تحسين مناولة وتخزين حوالي 23 ألف عنصر إغاثة سنوياً، خاصة المواد الغذائية يستفيد منها حوالي 95 ألفا من المستضعفين واللاجئين في وسط وجنوب الأردن.
وأعرب السفير الياباني أوكوياما جيرو، خلال حضوره حفل التسليم، عن تقديره لجهود الهيئة الخيرية، لافتا إلى أن الحاجة ازدادت في الأردن لمواد الإغاثة كالغذاء والدواء ومنتجات العناية الشخصية للمستهدفين الذين تأثروا بشدة من أزمات اقتصادية واجتماعية، مشيرا الى أن هذه المعدات ستساعد في تعزيز مبادرات الهيئة لتقديم مواد الإغاثة إلى الفئات المستضعفة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "نعتبر حكومة اليابان الصديقة من أهم الشركاء الداعمين لجهود الهيئة التي تصب في رفع القدرة الاستيعابية في مستودعاتها ما يزيد من كفاءة العمل الإغاثي والإنساني لديها، معربا عن تقديره للحكومة اليابانية لدعمها المستمر وإيمانها برسالة الهيئة.
وفي إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار لـ157 مشروعاً لمنظمات غير حكومية ومدارس ومستشفيات وبلديات في الأردن منذ عام 1993.
يشار إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي مؤسسة إغاثة إنسانية متعددة الوظائف مع تفويض لتنسيق وإدارة الدعم الإنساني من المانحين المحليين والدوليين، وتوفر الهيئة خدمات نقل لوجستية منظمة لتوصيل الإمدادات والتبرعات.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
10/09/2023 13:36:22
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