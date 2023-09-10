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الخيرية الهاشمية تتسلم معدات مناولة من اليابان

9/10/2023 2:41:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 أيلول (بترا)- تسلمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، معدات لمناولة البضائع وتخزينها مقدمة من اليابان، بهدف تعزيز قدرة تخزين مساعدات الهيئة.
وقالت السفارة اليابانية بعمان في بيان، إن هذه المعدات ستسهم في تحسين مناولة وتخزين حوالي 23 ألف عنصر إغاثة سنوياً، خاصة المواد الغذائية يستفيد منها حوالي 95 ألفا من المستضعفين واللاجئين في وسط وجنوب الأردن.
وأعرب السفير الياباني أوكوياما جيرو، خلال حضوره حفل التسليم، عن تقديره لجهود الهيئة الخيرية، لافتا إلى أن الحاجة ازدادت في الأردن لمواد الإغاثة كالغذاء والدواء ومنتجات العناية الشخصية للمستهدفين الذين تأثروا بشدة من أزمات اقتصادية واجتماعية، مشيرا الى أن هذه المعدات ستساعد في تعزيز مبادرات الهيئة لتقديم مواد الإغاثة إلى الفئات المستضعفة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "نعتبر حكومة اليابان الصديقة من أهم الشركاء الداعمين لجهود الهيئة التي تصب في رفع القدرة الاستيعابية في مستودعاتها ما يزيد من كفاءة العمل الإغاثي والإنساني لديها، معربا عن تقديره للحكومة اليابانية لدعمها المستمر وإيمانها برسالة الهيئة.
وفي إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار لـ157 مشروعاً لمنظمات غير حكومية ومدارس ومستشفيات وبلديات في الأردن منذ عام 1993.
يشار إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي مؤسسة إغاثة إنسانية متعددة الوظائف مع تفويض لتنسيق وإدارة الدعم الإنساني من المانحين المحليين والدوليين، وتوفر الهيئة خدمات نقل لوجستية منظمة لتوصيل الإمدادات والتبرعات.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
10/09/2023 13:36:22

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