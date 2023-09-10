تشغيل أول روبوت للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد في الأردن
التاريخ
9/10/2023 2:41:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول(بترا)- قامت شركة أردن الغد للهندسة المتقدمة بتركيب وتشغيل أول روبوت للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد في الأردن.
وقال الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس أنس عزايزة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، إن الروبوت يعمل بصب الخرسانة بشكل آلي تماما باستخدام ذراع روبوتي له ستة محاور لإنتاج أشكال ومجسمات ومقاطع ذات أشكال عصريـة بشكل سريع ومتقن.
وأشار المهندس عزايزة، الى ان هذا المجال يعد من المجالات الواعدة في عالم البناء حول العالم، حيث تتسابق الشركـات لإنتاج وحدات سكنية وأجسام خرسانية متقنة باستخدام الروبوتات.
وأضاف، أن هذا التقدم يشكل طفرة في عمليات التصميم أو الإنتاج للمباني، فهو يتيح مرونة إنتاج خرسانة مسبقة الصب بدون استخدام القوالب الجاهزة وحسب إبداع المصمم، كما يعمل على توفير المواد المستخدمة في عملية البناء وتقليل الهدر الناتج من عملية البناء وضبط عملية التصميم والإنتاج في المصنع وإخراج منتجات ذات جودة عالية.
وأوضح، أن مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني يعدمن المجالات الصاعدة لإدخال منتجات الشركة للسوق المحلي والإقليمي.
وقال عزايزة، إنه من خلال خبرته في مجال التصميم والتطوير العقاري يؤمن بأن الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الخرسانة ستفتح آفاقا جديدة في هذا المجال سواء للمصمم أو المطور وكذلك العملاء.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/ف ق
10/09/2023 13:27:02
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