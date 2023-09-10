عمان 10 أيلول(بترا)- قامت شركة أردن الغد للهندسة المتقدمة بتركيب وتشغيل أول روبوت للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد في الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس أنس عزايزة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، إن الروبوت يعمل بصب الخرسانة بشكل آلي تماما باستخدام ذراع روبوتي له ستة محاور لإنتاج أشكال ومجسمات ومقاطع ذات أشكال عصريـة بشكل سريع ومتقن.

وأشار المهندس عزايزة، الى ان هذا المجال يعد من المجالات الواعدة في عالم البناء حول العالم، حيث تتسابق الشركـات لإنتاج وحدات سكنية وأجسام خرسانية متقنة باستخدام الروبوتات.

وأضاف، أن هذا التقدم يشكل طفرة في عمليات التصميم أو الإنتاج للمباني، فهو يتيح مرونة إنتاج خرسانة مسبقة الصب بدون استخدام القوالب الجاهزة وحسب إبداع المصمم، كما يعمل على توفير المواد المستخدمة في عملية البناء وتقليل الهدر الناتج من عملية البناء وضبط عملية التصميم والإنتاج في المصنع وإخراج منتجات ذات جودة عالية.

وأوضح، أن مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني يعدمن المجالات الصاعدة لإدخال منتجات الشركة للسوق المحلي والإقليمي.

وقال عزايزة، إنه من خلال خبرته في مجال التصميم والتطوير العقاري يؤمن بأن الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الخرسانة ستفتح آفاقا جديدة في هذا المجال سواء للمصمم أو المطور وكذلك العملاء.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ف ق

10/09/2023 13:27:02