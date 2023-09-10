عمان 10 أيلول (بترا) - وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من برامج "إنجاز" في مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة للبنات، التي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حملة تبني المدارس، التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.

ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج هي: برنامج أنا ومحيطي، برنامج تحدّي الأعمال، برنامج إدارة المشاريع، برنامج التوعية المهنية، برنامج مشروعي الريادي، بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل ومواكبة التطورات التي يحتاجها الشباب والتعرف على ريادة الأعمال، وتهيئتهم ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنحهم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، إضافة إلى تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدرسة.

وتأتي هذه الشراكة مع الشركة العالمية للتأمينات العامة، وهي شركة تأمين وإعادة تأمين دولية، مقرها في برمودا، ولديها مكاتب في عمان ولندن ودبي ومالطا وكوالالمبور وبرمودا وكازابلانكا وأوسلو، وهي أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "إنجاز"، لالتقاء أهدافها مع أهداف مؤسسة إنجاز في الكثير من المجالات، بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني، خاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية.

كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، الذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة العالمية للتأمينات العامة.

-- (بترا)

و ر/أ م/ب ط

10/09/2023 12:12:12