تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة
التاريخ
9/10/2023 2:41:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا) - وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من برامج "إنجاز" في مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة للبنات، التي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حملة تبني المدارس، التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج هي: برنامج أنا ومحيطي، برنامج تحدّي الأعمال، برنامج إدارة المشاريع، برنامج التوعية المهنية، برنامج مشروعي الريادي، بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل ومواكبة التطورات التي يحتاجها الشباب والتعرف على ريادة الأعمال، وتهيئتهم ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنحهم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، إضافة إلى تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدرسة.
وتأتي هذه الشراكة مع الشركة العالمية للتأمينات العامة، وهي شركة تأمين وإعادة تأمين دولية، مقرها في برمودا، ولديها مكاتب في عمان ولندن ودبي ومالطا وكوالالمبور وبرمودا وكازابلانكا وأوسلو، وهي أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "إنجاز"، لالتقاء أهدافها مع أهداف مؤسسة إنجاز في الكثير من المجالات، بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني، خاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية.
كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، الذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة العالمية للتأمينات العامة.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
10/09/2023 12:12:12
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