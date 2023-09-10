الذنيبات يلتقي وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري
التاريخ
9/10/2023 2:41:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا) - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، عمق علاقات التعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في جميع المجالات، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.
وقال خلال لقائه وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري برئاسة رئيس النقابة محمد سمارة في مقر الشركة بعمان، إن الفوسفات تشكل قيمة مضافة لقطاع الاستثمار في المملكة وأن الشركة التي تعد صرحا اقتصاديا كبيرا، تولي أهمية خاصة لتنويع استثماراتها.
وبحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد، اكد الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تركيز الشركة على الصناعات التحويلية، لافتا إلى الإنجازات التي حققتها عبر اتفاقيات الشراكة التي عقدتها مع شركات محلية وعالمية لإقامة العديد من المصانع في المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وبين أن الشركة تحظى بحضور واسع في سوق الفوسفات العالمي، وتمكنت من الوصول لأسواق جديدة، لما يمتاز به الفوسفات الأردني من نوعية وجودة، الى جانب الخبرات الواسعة في مجال إنتاج وتعدين الفوسفات، والتي أكد وضعها تحت تصرف الجانب المصري للاستفادة منها.
وأشار الدكتور الذنيبات الى العلاقة الوثيقة بين شركة مناجم الفوسفات والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، والمبنية على المصلحة الوطنية، والحرص على تطور الشركة، مؤكدا دور النقابة والعاملين في دعم خطط الشركة وتوجهاتها، باعتبارها شريكا في العمل ومسيرته.
كما لفت الى دور الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في دعم وتعزيز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاريع الشركة في معالجة مخلفات الفوسفات، وجبل الجبص بالعقبة وغيرها من المشاريع بما يحافظ على البيئة وسلامتها.
وأشار الى عضوية الشركة في الاتحادات العالمية والعربية المعنية بقطاع التعدين، واستضافة الأردن نهاية العام الحالي اجتماعات الاتحاد العربي للأسمدة، والذي يعكس المكانة العالمية للأردن والشركة في هذا المجال.
بدوره، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، لإنجازات الشركة في مجال الإنتاج والمبيعات والأرباح، ومشاريع الشركة في الصناعات التحويلية من خلال إنشاء مصانع لحامض الفوسفوريك وفلورايد الألمنيوم، وغيرها من المشاريع التي تنفذها في مجال الفوسفات وصناعة الأسمدة.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، أهمية الشراكة بين النقابة وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ودعم النقابة لجهود الشركة وخططها وبرامجها، مشيرا الى العديد من الاتفاقيات العمالية بين الشركة والنقابة وتحقيق المزيد من الامتيازات للعاملين في الشركة والشركات التابعة والحليفة.
وأوضح ان النقابة حريصة على دعم جهود الشركة وإدارتها لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا القطاع الواعد، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين النقابتين الأردنية والمصرية في مختلف المجالات.
من جانبه، أشاد رئيس الوفد المصري محمد سمارة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وإنجازاتها في مختلف المجالات، مبينا أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على التجربة الأردنية في صناعة الفوسفات والتعدين، والبحث في سبل تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، ومستوى التعاون بين النقابتين في الأردن ومصر في قطاع التعدين.
-- (بترا)
و ر/اص/ب ط
10/09/2023 11:48:32
MENAFN10092023000117011021ID1107040924
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