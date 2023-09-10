عمان 10 أيلول (بترا) - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، عمق علاقات التعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في جميع المجالات، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وقال خلال لقائه وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري برئاسة رئيس النقابة محمد سمارة في مقر الشركة بعمان، إن الفوسفات تشكل قيمة مضافة لقطاع الاستثمار في المملكة وأن الشركة التي تعد صرحا اقتصاديا كبيرا، تولي أهمية خاصة لتنويع استثماراتها.

وبحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد، اكد الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تركيز الشركة على الصناعات التحويلية، لافتا إلى الإنجازات التي حققتها عبر اتفاقيات الشراكة التي عقدتها مع شركات محلية وعالمية لإقامة العديد من المصانع في المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبين أن الشركة تحظى بحضور واسع في سوق الفوسفات العالمي، وتمكنت من الوصول لأسواق جديدة، لما يمتاز به الفوسفات الأردني من نوعية وجودة، الى جانب الخبرات الواسعة في مجال إنتاج وتعدين الفوسفات، والتي أكد وضعها تحت تصرف الجانب المصري للاستفادة منها.

وأشار الدكتور الذنيبات الى العلاقة الوثيقة بين شركة مناجم الفوسفات والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، والمبنية على المصلحة الوطنية، والحرص على تطور الشركة، مؤكدا دور النقابة والعاملين في دعم خطط الشركة وتوجهاتها، باعتبارها شريكا في العمل ومسيرته.

كما لفت الى دور الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في دعم وتعزيز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشاريع الشركة في معالجة مخلفات الفوسفات، وجبل الجبص بالعقبة وغيرها من المشاريع بما يحافظ على البيئة وسلامتها.

وأشار الى عضوية الشركة في الاتحادات العالمية والعربية المعنية بقطاع التعدين، واستضافة الأردن نهاية العام الحالي اجتماعات الاتحاد العربي للأسمدة، والذي يعكس المكانة العالمية للأردن والشركة في هذا المجال.

بدوره، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، لإنجازات الشركة في مجال الإنتاج والمبيعات والأرباح، ومشاريع الشركة في الصناعات التحويلية من خلال إنشاء مصانع لحامض الفوسفوريك وفلورايد الألمنيوم، وغيرها من المشاريع التي تنفذها في مجال الفوسفات وصناعة الأسمدة.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، أهمية الشراكة بين النقابة وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ودعم النقابة لجهود الشركة وخططها وبرامجها، مشيرا الى العديد من الاتفاقيات العمالية بين الشركة والنقابة وتحقيق المزيد من الامتيازات للعاملين في الشركة والشركات التابعة والحليفة.

وأوضح ان النقابة حريصة على دعم جهود الشركة وإدارتها لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا القطاع الواعد، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين النقابتين الأردنية والمصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد المصري محمد سمارة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وإنجازاتها في مختلف المجالات، مبينا أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على التجربة الأردنية في صناعة الفوسفات والتعدين، والبحث في سبل تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، ومستوى التعاون بين النقابتين في الأردن ومصر في قطاع التعدين.

-- (بترا)

و ر/اص/ب ط

10/09/2023 11:48:32