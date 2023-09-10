أشغال اربد تهيئ طرقها بما يتواءم مع قانون السير الجديد

اربد 10 أيلول (بترا) - أنجزت مديرية أشغال محافظة اربد، جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة وتأثيث الطرق التابعة لها ضمن المحافظة، بما يتواءم مع قانون السير الجديد وتعليماته والذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.

وقال مدير المديرية المهندس معن الربضي، إنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل 20 كيلو مترا من طريق (اربد – جرش)، بالإضافة إلى تعزيز الإشارات الإلزامية والتحذيرية واللوحات الإرشادية.

وأشار إلى أنه تم كذلك وضع الشواخص المتعلقة بتحديد السرعات بشكل واضح، وإجراء عملية الدهان للعواكس المرورية ووضع المزيد من الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية على الطرقات وإنشاء جسور مشاة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية للمركبات والمشاة.

وأوضح أنه تم تحديد ممرات المشاة وتخطيطيها بشكل واضح، داعيا المشاة إلى الالتزام بهذه الممرات عند عبور الشوارع، حفاظا على حياتهم والتزاما بتعليمات قانون السير الجديد، مؤكدا انه تم دراسة أماكن تواجد هذه الممرات ونقاط العبور، بشكل يخدم سلامة المشاة من جهة ويسهم بانسيابية حركة المرور.

-– (بترا)

م.ق/أ م/ب ط

10/09/2023 11:31:24