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وزيرة التنمية: تمكين المرأة جزء أساسي بتطوير المجتمعات

9/10/2023 2:41:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 أيلول (بترا) -عائشة عناني- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن تمكين المرأة جزء أساسي في تمكين وتطوير المجتمعات وتحقيق المصالح والأهداف الوطنية، مشددة على أهمية أن تحقق المرأة أكبر استفادة من خطوات الأردن التحديثية في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأشارت خلال رعايتها، مساء أمس السبت، الاحتفال الذي أقامته شركة أطلس لصناعة الأثاث (ريتشموند هوم)، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها، إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تركز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وواقع المرأة الاقتصادي، لافتة إلى وجود طاقات نسائية متعلمة إلا أنها لا تنعكس بالنحو المرجو والمطلوب على مستويات المشاركة الاقتصادية وسوق العمل.
وتضمن الحفل الذي أقيم في جاليري رأس العين، عرضاً لسلسلة زمنية، حول تطور صناعة الفرشات والوسائد على مدى 30 عاماً، وآليات الخياطة والمواد المستخدمة والتصاميم والتقنيات
بدورها، قالت الشريكة والمديرة التنفيذية للشركة، سهى باكير، إن ريتشموند هوم، سعت عبر مسيرتها لتقديم أفضل التقنيات في عالم الفرشات والوسائد، عبر أكثر المواد المتطورة جودة ومتانة في هذا المجال، بهدف تحسين جودة النوم، لكل عملائها في الأردن والخارج.
وقدمت باكير نبذة عن تجربتها في القطاع الصناعي كسيدة، بعد وفاة والدها مؤسس الشركة، مشيرة إلى أن العاملات في الشركة يشكلن نحو 30 بالمئة من إجمالي الموظفين، ما يؤكد الحرص على تغيير نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة في قطاعات، ظلّت حكراً على الرجال لفترات طويلة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، فواز الشكعة، إن شركة ريتشموند، تمثل قصة نجاح ونموذجا صناعيا أردنيا، يعد فخراً للصناعة المحلية، مشيراً إلى دور الشركة في تنمية الصادرات الصناعية الوطنية، وتنمية وتمكين دور المرأة في سوق العمل.
وأكد أن نحو 35 بالمئة من العاملين بالقطاع الصناعي، هم من النساء، لافتاً إلى أن هذا يمثّل فرصة استثنائية بوجود رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات القطاع الصناعي الخاصة بدفع عجلة النمو.
-- (بترا)
ع ن/اص/ب ط
10/09/2023 11:19:46

MENAFN10092023000117011021ID1107040922

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