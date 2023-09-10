فريق المنطقة الشرقية بطلا للبطولة العسكرية للجيوجيتسو

عمان 10 أيلول (بترا) - ظفر فريق المنطقة العسكرية الشرقية بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للجيوجيتسو.

ورعى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد رعد عيسى العمايرة فعاليات البطولة التي أقيمت بمشاركة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.

ووفق خبر صادر عن الاتحاد الرياضي العسكري اليوم الأحد، حصل على كأس البطولة فريق المنطقة العسكرية الشرقية بمنافسة من فريق قيادة الحرس الملكي الخاص.

و جاءت النتائج على النحو التالي :

ضمن وزن 56 كغم

الأول عيسى عادل مفضي ( المنطقة العسكرية الشرقية)

الثاني خالد عواد محمد ( المنطق العسكرية الوسطى)

الثالث صالح محمد صالح ( المنطقة العسكرية الشمالية)

ثالث مكرر عبد الله إبراهيم عبد ( الحرس الملكي)

وزن 62 كغم

الأول سعيد عبدالله عايد ( شرقية)

الثاني محمد عمر حديدي ( حرس ملكي)

الثالث رائد محمد ثلجي (وسطى)

ثالث مكرر محمود محمد مرشد (شمالية)

وزن 69 كغم

الأول خالد عودة احمد (حرس ملكي)

الثاني انس فرحان محمد (وسطى)

الثالث إسلام سليمان نهار (شرقية)

ثالث مكرر محمد علي محمد (شمالية)

وزن 77 كغم

الأول عناز احمد قويدر (شرقية)

الثاني علي سميح محمد (حرس ملكي)

الثالث أسامة عبد اللطيف فريج (وسطى)

ثالث مكرر ايمن إسماعيل محمد (شمالية)

وزن 85كغم

الاول مخلد عودة احمد (حرس ملكي)

الثاني يزن محمود موسى (وسطى)

الثالث احمد عارف عبد الرحمن (شرقية)

ثالث مكرر علي خلف مفلح (شمالية)

وزن 94 كغم

الاول عبدالكريم عمر علي (شرقية)

الثاني خالد عواد محمد (وسطى)

الثالث محمد احمد يوسف (شمالية)

ثالث مكرر علي محمد طه (حرس ملكي)

وزن +94 كغم

الاول غالب عودة احمد (شرقية)

الثاني سالم احمد سالم (وسطى)

الثالث تامر سمير محمد (شمالية)

ثالث هاني علي عويدات (حرس ملكي)

-- (بترا)

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10/09/2023 10:44:52