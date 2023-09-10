عربيات: شركة الطيران ايزي جيت ترفع خطوطها الجديدة للعقبة

عمان 10 أيلول (بترا) - أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عن بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة التكاليف "ايزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن تسيير 4 خطوط جديدة للمملكة، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.

وأوضح، أن الخطوط الجديدة التي ستبدأ القدوم للأردن في الموسم الشتوي (تشرين الثاني - آذار)، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية.

وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.

وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.

وأكد عربيات، الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران وما يحققه من إيرادات تصل إلى الخزينة، عبر ضريبة المبيعات من الفنادق والمطاعم والمتاجر في المناطق السياحية، ومساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي أيضا.

-- (بترا)

ح خ/أ م/ب ط

10/09/2023 10:36:32