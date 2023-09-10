الميثاق الوطني يطالب بالتراجع عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية

الميثاق الوطني يطالب بالتراجع عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية
التاريخ
9/10/2023 2:41:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 10 أيلول(بترا) - طالب حزب الميثاق الوطني في بيان صدر عقب اجتماع في لواء الرمثا برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني مساء أمس، بإعادة النظر بقرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية.
وقال البيان إن الوزارات والمؤسسات تحتاج من أجل استقبال مئات الطلبات إلى كوادر كبيرة مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذه الطلبات، مشيرا إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات نظرا لعدم قدرة القطاع العام على استيعاب أعداد الخريجين سنويا.
وبحسب البيان، فإن الكليات الطبية في الجامعات الأردنية كانت وما زالت منارات علمية متخصصة أنتجت قامات علمية أسهمت في تقدم وتطور القطاع الطبي على مستوى الأردن والإقليم، مشيرا إلى أن الزيادة غير المبررة في المقبولين بكليات الطب وطب الأسنان خلال السنوات القليلة الماضية أثرت على مخرجات التعليم وسوق العمل، ولمعالجة هذه الزيادة جرى تخفيض أعداد المقبولين المتوقعين بشكل حاد لهذا العام 2023/2024، ما أدى إلى حالة من القلق الشديد للمتوقع قبولهم في الكليات الطبية.
كما طالب الحزب بزيادة أعداد المقبولين على البرنامج التنافسي بما لا يتعارض مع الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، وتخفيض المقبولين على البرنامجين الموازي والدولي.
وقال المومني إن تأسيس الحزب الميثاق الوطني جاء في وقت تدخل فيه الدولة مئويتها الثانية ضمن مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لترجمتها وتحقيقها على أرض الواقع.
--(بترا)
ب و/ ف ج
10/09/2023 10:33:53
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