الميثاق الوطني يطالب بالتراجع عن إلغاء ديوان الخدمة المدنية

الرمثا 10 أيلول(بترا) - طالب حزب الميثاق الوطني في بيان صدر عقب اجتماع في لواء الرمثا برئاسة أمينه العام الدكتور محمد المومني مساء أمس، بإعادة النظر بقرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية.

وقال البيان إن الوزارات والمؤسسات تحتاج من أجل استقبال مئات الطلبات إلى كوادر كبيرة مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذه الطلبات، مشيرا إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات نظرا لعدم قدرة القطاع العام على استيعاب أعداد الخريجين سنويا.

وبحسب البيان، فإن الكليات الطبية في الجامعات الأردنية كانت وما زالت منارات علمية متخصصة أنتجت قامات علمية أسهمت في تقدم وتطور القطاع الطبي على مستوى الأردن والإقليم، مشيرا إلى أن الزيادة غير المبررة في المقبولين بكليات الطب وطب الأسنان خلال السنوات القليلة الماضية أثرت على مخرجات التعليم وسوق العمل، ولمعالجة هذه الزيادة جرى تخفيض أعداد المقبولين المتوقعين بشكل حاد لهذا العام 2023/2024، ما أدى إلى حالة من القلق الشديد للمتوقع قبولهم في الكليات الطبية.

كما طالب الحزب بزيادة أعداد المقبولين على البرنامج التنافسي بما لا يتعارض مع الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، وتخفيض المقبولين على البرنامجين الموازي والدولي.

وقال المومني إن تأسيس الحزب الميثاق الوطني جاء في وقت تدخل فيه الدولة مئويتها الثانية ضمن مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لترجمتها وتحقيقها على أرض الواقع.

--(بترا)

ب و/ ف ج

10/09/2023 10:33:53