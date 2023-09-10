عرض مسرحية بعنوان فاصل زمني في الزرقاء

الزرقاء 10 أيلول (بترا) - عرضت مساء أمس السبت، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مسرحية بعنوان "فاصل زمني"، بحضور جمع من الفنانين وأهالي الزرقاء.

وتتناول المسرحية حكاية من الزمن الحاضر معالمه غير واضحة، لتكشف تناقضات الماضي المعتمة، وتبرز علاقة الإنسان بذاته وبمحيطه ووسطه، فشخصيات المسرحية تبحث عن ذاتها من خلال بعضها البعض، وتتفاعل في الفضاء الواقعي متأرجحة بين المواجهة والهروب.

جسد المسرحية، التي كتبها وأخرجها محمود الزغول، الفنانون: عمران العنوز، كامل الشاويش، علاء الحاج عيد، فرح نصار، سارة أبو زهرة، عبدالله خليل، ومحمود الزغول.

-- (بترا)

ع ض/أ م/ب ط

10/09/2023 10:28:48