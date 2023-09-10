رام الله 10 أيلول (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بعدد من الآليات العسكرية مدينة أريحا، حيث اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، أدت الى إصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين مجموعة مسلحة وجنود الاحتلال.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من شارع مصنع الحديد، ونصبت حاجزا في شارع عمان بالمدينة.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام أريحا، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه الشبان في شارع عمان بالمدينة.

ودارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين، إذ سمع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال، فيما تم استهداف آليات الاحتلال بزجاجة حارقة قبل أن تنسحب من المدينة، حيث وقعت عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

10/09/2023 10:27:01