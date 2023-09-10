إصابات خلال اشتباكات في أريحا والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية
التاريخ
9/10/2023 2:41:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 10 أيلول (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بعدد من الآليات العسكرية مدينة أريحا، حيث اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، أدت الى إصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين مجموعة مسلحة وجنود الاحتلال.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من شارع مصنع الحديد، ونصبت حاجزا في شارع عمان بالمدينة.
واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام أريحا، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه الشبان في شارع عمان بالمدينة.
ودارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين، إذ سمع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال، فيما تم استهداف آليات الاحتلال بزجاجة حارقة قبل أن تنسحب من المدينة، حيث وقعت عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
10/09/2023 10:27:01
MENAFN10092023000117011021ID1107040916
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