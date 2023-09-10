المغرب: اختفاء عدة قرى كليا جراء الزلزال

عمان 10 أيلول (بترا) - اختفت عدة قرى واقعة في محيط مركز الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة نهائيا، حيث باتت معظمها خالية من البشر والحياة بعدما تحولت إلى ركام جراء التداعيات الجسيمة الناجمة عن الهزة الأرضية.

وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في مداخلة لقناة المغرب العربي التلفزيونية اليوم الأحد، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.

وأشار إلى أن السلطات المغربية تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط مدينتي تارودانت وأولويتنا وتوفير الخدمات الأساسية.

واضطرت السلطات إلى الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمساعدة الأطقم الميدانية على اكتشاف الجثث، إلى جانب استعمال الطائرات الجوية للقيام بمسح شامل لمختلف الخسائر المادية، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الجبلية.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر، أسفرت عن أكثر من ألفي قتيل وألفي إصابة، وفقا للداخلية المغربية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

10/09/2023 10:25:43