مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
التاريخ
9/10/2023 2:41:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط تضييق شرطة الاحتلال على دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم، حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
10/09/2023 10:09:53
MENAFN10092023000117011021ID1107040914
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