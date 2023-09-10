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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

9/10/2023 2:41:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط تضييق شرطة الاحتلال على دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم، حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
10/09/2023 10:09:53

MENAFN10092023000117011021ID1107040914

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