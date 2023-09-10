عمان 10 أيلول (بترا) - أطلقت أمانة عمان المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات من المصدر (افرزها صح ) في منطقه بسمان /حي الرواق والجرن.

ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان من خلال التشجيع على فرز النفايات من المصدر، ويدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسيسهم كذلك بالالتزام بإخراج النفايات بأوقات محددة وخفض كلفة جمع النفايات مع إطالة عمر مكب الغباوي.

وقالت عضو مجلس أمانة عمان سوزان أبو جرادة إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكامله لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، والتي أقرها مجلس أمانة عمان في الخطة الاستراتيجية 2022 - 2026 والتي جاءت لتترجم توجيهات الرؤية الملكية.

وأضافت أن المحور الأول للمشروع تناول جودة الحياة والبيئة، والذي يتضمن خطة كاملة جديدة للتعامل مع النفايات الصلبة في مدينة عمان ترقى لرؤية أمانة عمان المستقبلية بأن تكون المدينة خالية من الحاويات المستخدمة حاليا، وإدارة افضل لهذه الموارد التي تهدر حاليا وتشكل عبئا في التخلص منها.

وتقوم أمانة عمان منذ سنوات باستغلال النفايات العضوية لإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي من خلال استخراج غاز الميثان الطبيعي من طمر هذه النفايات وتحويله لطاقه نظيفه يتم استخدامها لتشغيل مرافق الأمانة.

ويأتي تطبيق المرحلة الحالية في منطقة بسمان لفرز النفايات من المصدر بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوزارة الاتحادية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك (BMUV) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،وذلك بعد إطلاق هذه التجربة في منطقة زهران ومنطقة المدينة ليصار الى تعميمها في مناطق أخرى لاحقا، اضافة الى برامج توعية للمواطنين بأهمية فرز النفايات الصلبة في المنازل وتأمين أكياس خاصة وسيارات كهربائية لجمعها ضمن أوقات محدده ليصار لإعادة تدويرها والاستفادة منها.

-- (بترا)

ع ع/اص/ب ط

10/09/2023 09:04:13