الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 3 زوارق أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 3 زوارق أوكرانية
التاريخ
9/10/2023 2:40:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 10 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى عدد من المسيرات.
وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن الوزارة بيانا، جاء فيه،"دمر الطيران الليلة الماضية ثلاثة زوارق قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، وعلى متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم".
كما أعلنت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثماني طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود قرب سواحل القرم.
وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص
10/09/2023 08:58:05
MENAFN10092023000117011021ID1107040911
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.