Monday, 11 September 2023 12:02 GMT

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 3 زوارق أوكرانية

9/10/2023 2:40:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى عدد من المسيرات.
وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن الوزارة بيانا، جاء فيه،"دمر الطيران الليلة الماضية ثلاثة زوارق قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، وعلى متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم".
كما أعلنت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثماني طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود قرب سواحل القرم.
وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص
10/09/2023 08:58:05

MENAFN10092023000117011021ID1107040911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث