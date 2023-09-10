الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 3 زوارق أوكرانية

عمان 10 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى عدد من المسيرات.

وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن الوزارة بيانا، جاء فيه،"دمر الطيران الليلة الماضية ثلاثة زوارق قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، وعلى متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم".

كما أعلنت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثماني طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود قرب سواحل القرم.

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية.

--(بترا)

رصد/أغ /اص

10/09/2023 08:58:05