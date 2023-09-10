قطر: إذاعة صوت الخليج تبدأ البث في عمّان

الدوحة 10 أيلول (بترا) - أعلنت إذاعة "صوت الخليج" القطرية، عن بدء بث برامجها للمستمعين في عمان على التردد 98.1 FM، لتكون عمان بذلك أحدث مدن البث الخارجي لصوت الخليج، ضمن خطتها التطويرية الشاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام التي تتبع لها إذاعة "صوت الخليج"، الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، إن توسع بث إذاعة صوت الخليج ليشمل عمان سيتيح الوصول إلى المستمعين في هذه العاصمة العربية التي يتمتع سكانها بالأصالة والثقافة والشغف بالفن والتراث العربي.

وعبر آل ثاني، في بيان نقله الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت الخليج اليوم الأحد، عن ثقته بأن المحتوى الثقافي الذي تقدمه إذاعة صوت الخليج سيأخذ مكانة خاصة لدى المستمع الأردني، الذي يتميز بكونه صاحب إرث ثقافي زاخر بالشعر والفن والموسيقى.

وتعد عمان المدينة الحادية عشرة التي تغطيها إذاعة صوت الخليج خارج الدوحة، حيث تشمل هذه المدن، مسقط، وصلالة، والكويت، وبغداد، والبصرة، وإسطنبول ولندن، وفيينا، وجنيف، وزيورخ.

وصوت الخليج، تعد واحدة من المحطات الإذاعية التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، وهي معنية بإعداد وتقديم وإنتاج البرامج الأدبية والشعرية والترفيهية والرياضية والغنائية الخليجية والعربية، وتتميز بهويتها وحرصها على الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الموروث الشعري والموسيقي الأصيل.

-- (بترا)

أ م/ب ط

10/09/2023 08:54:55