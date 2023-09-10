عمان 10 أيلول (بترا) - يطرأ اليوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في بعض المناطق.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 35 - 17، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

10/09/2023 07:54:57