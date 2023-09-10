3 مكاسب من فيلم أولاد حريم كريم في السينما.. اعرف التفاصيل

وعند مشاهدة الفيلم نستعرض 3 مكاسب من هذا العمل السينمائى الذى اعتبره خفيف ولطيف للجمهور، خاصة أن جمهور السينما يذهب لمشاهدة الاعمال الخفيفة التي تتضمن العديد من المواقف الكوميدية والافيهات المرتجلة والتي تعيش على ذكرى سابقة مثل افيه "كريم عايز اعمل بيبى".



المكسب الأول من الفيلم

عودة المخرج على إدريس والمؤلفة زينب عزيز بعمل خفيف لايت كوميدى يعتمد على خفة الظل بين ابطال العمل، خاصة أن الفيلم اعتمد على أولاد هؤلاء الابطال الذين عيشنا معهم ذكريات في الجزء الأول الذى عرض في عام 2005، ولا ننسى المؤلفة الميزة زينب عزيز في تقديم سيناريو جاذب وأحداثه مشدودة ومرتبة .

المكسب الثانى

تواجد عدد من الفنانين الشباب الذين ظهروا بشكل مميز في أحداث الفيلم، وهو مكسب حقيقى للسينما والدراما ظهور عدد من المواهب، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب الشابة التي تسعى لوجود فرصة، وهو ما حققته شركة الإنتاج في ظهور هؤلاء الشبا بهذا الشكل، وعلى سبيل المثال الفنان الشاب كريم كريم ، وهو ابن علا غانم في أحداث الفيلم، شاب لطيف ولديه خفة ظل وجان في نفس الوقت، ولديه تلقائيه غير عادية .

وظهر الفنان الشاب يوسف عمر بشكل مميز، فنجد موهبة شابة لديه موقومات الجانات جسد ممشوق ورياضى ولديه قبول على الكاميرا، وفى اعتقادى الشخصى سيكون له مستقبل كبير في السينما، بالإضافة إلى الموهبة الشابة رنا رئيس التي تعد من أبرز المواهب في فتيات السينما المصرية في الوقت الحالي .

المكسب الثالث

الفنان عمرو عبد الجليل

الموهوب وثنائيته مع الفنانة علا غانم في أحداث الفيلم، حيث نجد أن هذا "الكابل" من آبرز خطوط الكوميديا في الأحداث، بالإضافة إلى الحفاظ على الشكل المميز بعد سنوات لأبطال الفيلم وهم مصطفى قمر وداليا البحيرى وعلا غانم وبسمة، رغم مرور أكثر من 18 عاماً على رونقهم ونجوميتهم والاضواء، ولكن المخرج على إدريس حقق معادلة صعبة في الحفاظ على هذا الشكل.







