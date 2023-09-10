كاميلا مورنو ظهرت على هامش احتفالها بأحدث أعمالها فى عالم السينما وهو فيلم Gonzo Girl الذى يشارك بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، وهى تحتفل بعرض الفيلم خلال غداء جمعها بعدد من أصدقاءها، والتقطت الصور منفردة حسب ذكر الديلى ميل.

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