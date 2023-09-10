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كاميلا مورنو تتجاهل أخبار ارتباط ليوناردو دى كابريو وتركز على فيلمها الجديد

9/10/2023 2:39:37 PM
(MENAFN- Youm7) تجاهلت عارضة الأزياء والممثلة الشابة كاميلا مورنو الأخبار التي تربط ليوناردو دى كابريو صديقها السابق بعلاقات جديدة منذ انفصاله عنها آخرها هذا الأسبوع حينما تم رصده بصحبة عارضة أزياء أخرى وهو إلى جانبها في إحدى رحلاته على متن يخت.

كاميلا مورنو ظهرت على هامش احتفالها بأحدث أعمالها فى عالم السينما وهو فيلم
Gonzo Girl الذى يشارك بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، وهى تحتفل بعرض الفيلم خلال غداء جمعها بعدد من أصدقاءها، والتقطت الصور منفردة حسب ذكر الديلى ميل.



كاميلا مورنو


وذلك بعدما حير النجم العالمي
ليوناردو دى كابريو
متابعيه بشأن قصة حبه الجديدة، فمنذ انفصاله عن عارضة الأزياء الإيطالية كاميلا مورنو، أفادت تقارير حول ارتباطه من جيجي حديد ثم ما أن لبث حتي دخل فى علاقة أخري مع فيكتوريا لاماس وفقاً للتقارير الأجنبية.
ومؤخراً أضاف تقرير الديلي ميل أن دي كابريو أسدل الستار حول فيكتوريا لاماس وارتبط بسيدة غامضة لم يذكروا تفاصيل حولها باستثناء صورتهما معاً خلال حفل إطلاق فيلم جديد يحمل اسم Ebony Riley.
وظهرت تلك السيدة إلى جواره طوال الوقت وأفاد التقرير أنها ربما تكون محبوبته الجديدة.



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