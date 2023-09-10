كاميلا مورنو تتجاهل أخبار ارتباط ليوناردو دى كابريو وتركز على فيلمها الجديد
التاريخ
9/10/2023 2:39:37 PM
(MENAFN- Youm7) تجاهلت عارضة الأزياء والممثلة الشابة كاميلا مورنو الأخبار التي تربط ليوناردو دى كابريو صديقها السابق بعلاقات جديدة منذ انفصاله عنها آخرها هذا الأسبوع حينما تم رصده بصحبة عارضة أزياء أخرى وهو إلى جانبها في إحدى رحلاته على متن يخت.
كاميلا مورنو ظهرت على هامش احتفالها بأحدث أعمالها فى عالم السينما وهو فيلم
Gonzo Girl الذى يشارك بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، وهى تحتفل بعرض الفيلم خلال غداء جمعها بعدد من أصدقاءها، والتقطت الصور منفردة حسب ذكر الديلى ميل.
كاميلا مورنو
وذلك بعدما حير النجم العالمي
ليوناردو دى كابريو
متابعيه بشأن قصة حبه الجديدة، فمنذ انفصاله عن عارضة الأزياء الإيطالية كاميلا مورنو، أفادت تقارير حول ارتباطه من جيجي حديد ثم ما أن لبث حتي دخل فى علاقة أخري مع فيكتوريا لاماس وفقاً للتقارير الأجنبية.
ومؤخراً أضاف تقرير الديلي ميل أن دي كابريو أسدل الستار حول فيكتوريا لاماس وارتبط بسيدة غامضة لم يذكروا تفاصيل حولها باستثناء صورتهما معاً خلال حفل إطلاق فيلم جديد يحمل اسم Ebony Riley.
وظهرت تلك السيدة إلى جواره طوال الوقت وأفاد التقرير أنها ربما تكون محبوبته الجديدة.
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