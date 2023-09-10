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على الحجار يبدأ حفله فى نقابة الصحفيين بأغنية زورونى كل سنة مرة

9/10/2023 2:39:36 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ النجم الكبير علي الحجار
حفله بنقابة الصحفيين التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، بأغنية "زوروني كل سنة مرة" وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وتنقل قناة الحياة حفل النجم كبير علي الحجار في الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عامًا على رحيل فنان الشعب سيد درويش، مساء اليوم الأحد تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، ومن المقرر أن يشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب.



وأكد محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.



ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية، لافتا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.









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