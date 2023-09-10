(MENAFN- Youm7) لا شك في أن الجميع يحب أن ينهى عمله بشكل مناسب، وأفضل إنتاجية في نهاية كل يوم، وذلك إلى جانب المهام المنزلية، والاهتمام بالنفس، وبالأطفال إن وجدت، يمكن أن تؤدي كل تلك المهام إلى قدر متزايد من الإرهاق والتوتر والقلق، ووفقا لكل برج فلكي، هناك بعض الطرق التي تساعد في الوصول إلى نتائج مميزة ومبهرة خاصة في فصل الخريف ومع تغير الفصول، ونستعرض وفقاً لما نشره موقع "glam"، نصائح الفلك لكل برج.
توقعات الابراج
برج الحمل: اسعى للتنافس
مواليد برج الحمل أشخاص نشيطون وطموحون وذوو قدرة تنافسية عالية ولا يخجلون من التحدي، فقد يكون العمل في حالة من التحدي للنجاح أمر هام على الصعيد المهني، لذا يجب على مواليد الحمل التركيز عند خوض مسابقات عملية ومهنية لكي يكون في المقدمة. برج الثور: التزم بقائمة المهام
بمجرد أن يستقر برج الثور على طريقة معينة للقيام بالأشياء، فمن الصعب عليه تغيير المسار، فبدلا من المماطلة أو التجاهل التام للمهام التي لا ترغب في القيام بها، فإن مجرد كتابتها في قائمة مهام يمكن أن يعمل العجائب على مستويات إنتاجيتك، فابدأ يومك بقائمة قصيرة من العناصر التي يتعين عليك إنجازها في ذلك اليوم، مع التركيز على الأهداف التي يمكن التحكم فيها. الجوزاء: تواصل مع زملائك في العمل
إن العقل التحليلي المعقد لمواليد برج الجوزاء عبارة عن إسفنجة مما يدفعه إلى التحميل الزائد المستمر للمعلومات، وفي حين أن هذا يضفي على مهاراتهم سرعة البديهة ومهارات التواصل المتميزة، إلا أنه يجعلهم أيضا أكثر عرضة للتشتيت، مما يعني أنه يمكن تعزيز إنتاجيتك من خلال التواصل مع أشخاص حقيقيين. برج السرطان: تحتاج فترات راحة
إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستويات الإنتاجية في العمل أو المنزل مع الحد من التوتر أو الإرهاق، فيجب عليك التركيز على تخصيص القليل من الوقت لنفسك، يمكن أن تعني الرعاية الذاتية حضور دروس اليوجا العصرية أو الاستمتاع بيوم في المنتجع الصحي، ولكن يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك، بتخصيص وقت من يومك للتمرين أو قراءة كتاب أو الاستمتاع بفنجان من القهوة.
توقعات الابراج برج الأسد: احتفل بانتصاراتك
مواليد برج الأسد هم أشخاص أذكياء ومبدعون وواثقون من أنفسهم ويتفوقون عادة في عملهم أو المجال الذي اختاروه بأناقة، يبدو أنهم يرتقبون بسهولة إلى الأدوار القيادية بفضل ميلهم إلى تسليط الضوء وطبيعتهم الموثوقة والمحفزة ذاتيا، ويعد التوازن الصحي بين العمل والحياة أمرا مهما للحفاظ على الأجزاء الممتعة والشبابية من شخصيتك حية. برج العذراء: خفف الضغط الذي تمارسه على نفسك
من المؤكد أنك لا تحتاج إلى العمل أكثر أو زيادة الضغط الذي تمارسه على نفسك بشكل طبيعي لتحقيق النجاح عليك فقط إبقاء عبء العمل تحت السيطرة، وطلب المساعدة عندما تحتاج إليها، يمكن أن يقلل الضغط الذي تضعه على نفسك، مما يجعلك أكثر استرخاء ونشاطا، إن البحث عن التوازن في كل جانب من جوانب حياتك، فهو مفتاح النجاح على المدى الطويل. برج الميزان: اتخاذ القرارات
إذا كنت ترغب في زيادة إنتاجيتك، سواء للحصول على تلك الترقية في العمل التي كنت تتطلع إليها منذ أشهر أو ببساطة لمنع نفسك من التوسع، عليك أن تحاول اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة ومناسبة للتطور التي تسعى آلية. برج العقرب: ابدأ يومك بممارسة التمارين الرياضية
إنهم لا يخافون من العمل الشاق ولا يواجهون عادة مشاكل في التركيز على المهمة التي بين أيديهم، يعد تنفيذ تمرين صباحي منفرد كجزء من الروتين اليومي طريقة ممتازة لمواليد برج العقرب لتخفيف الضغط والتركيز على أهدافهم الحقيقية والاستعداد ليوم مثمر.
علم الفلك القوس: ابدأ يومك بممارسة نشاط ذهني
لا مانع من ممارسة المزيد من الألعاب التي تحتاج إلى نشاط ذهني حتى يبدأ يومهم بنشاط وحرية وسرعة وإبداع. الجدي: توقف عن تعدد المهام
برج الجدي هو أحد الأبراج التي يحكمها الطموح، ولتجنب ذلك والحفاظ على توازن جيد بين الإنتاجية والإنجاز، يمكن أن يقسموا أيامهم بأنشطة الرعاية الذاتية مثل المشي، أو دروس اليوجا في المنزل، أو الانخراط في هواية إبداعية، وكلها قد تساعد في الحفاظ على تركيز الدماغ. في مهام كبيرة ومهمة. الدلو: حافظ على توقعات واقعية
مواليد برج الدلو لا يمكن التنبؤ بهم، ومبدعون، ومتحمسون لجعل العالم مكانا أفضل، إنهم يريدون القيام بالأشياء بشكل مختلف ولديهم الكثير من الأفكار حول كيفية تحقيق ذلك، كما إنهم يشعرون بالإحباط بسهولة عندما لا يلبي الناس توقعاتهم العالية، فيعد تذكر التحلي بالصبر والحفاظ على توازن جيد بين العمل والمرح أمرا أساسيا لإبقاء برج الدلو على مسار مستدام. الحوت: لا تضع الكثير على طبقك
يستطيع الحوت التحقق من المزيد من العناصر في قوائم المهام الخاصة به والتوقف عن وضع أجندات الآخرين قبل أجنداتهم، لن تسهل هذه الحدود الحفاظ على الإنتاجية فحسب، بل ستوفر أيضا وقتا لتغذية إبداعك.
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