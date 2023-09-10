المزج بين الألوان أبرز اتجاهات الأزياء بأسبوع الموضة فى نيويورك لربيع وصيف 2024
التاريخ
9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) ظهر في أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2024، العديد من اتجاهات الأزياء المتوقع انتشارها الفترة المقبلة، والتي تتوافق مع جميع الأذواق، وتتناسب مع فصلى الربيع والصيف، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات الأزياء لربيع وصيف 2024، التي ظهرت حتى الأن على مدرجات الموضة، وفقاً لما ذكره موقع "byrdie". أبرز اتجاهات الأزياء لربيع وصيف 2024 فساتين شفافة
لا يزال اتجاه الأزياء الشفافة مستمر بقوة في اتجاهات الأزياء لربيع عام 2024، وقد ظهر خلال أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2024، فستان أسود مفتوح الصدر بدون أكمام، ونصفه قماش شفاف أسود مزين بكرانيش لونها وردى، وقد تبنى اتجاه الفساتين الشفافة العديد من العلامات التجارية الشهيرة أبرزهم كوتش .
فستان فستان يجمع بين العديد من الألوان
انتشر في الفترة الأخيرة اتجاهات ملابس ذات ألوان زاهية مثل اللون الأخضر النيون والوردي الذى ظهر بعد عرض فيلم" باربي "، لذلك فلا عجب أن تظهر الألوان في مدرج أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024، حيث ظهرت قمصان ذات طبقات منسوجة وأخرى منقوشة بالألوان وفستان أخر قصير مصمم بأكمام يجمع بين اللون الأسود والأحمر والأصفر أيضاً.
فستان يجمع بين العديد من الألوان رسومات ثلاثية الأبعاد
يبدو أن موسم ربيع وصيف 2024 سوف يشهد العديد من اتجاهات الأزياء مختلفة الحجم، حيث ظهر على مدرج أسبوع الموضة بنيويورك، مجموعة من الجواكيت الواسعة والبنطلونات المنتفخة وملابس مزينة بخطوط عند الخصر، وألوان مستوحاة من الطبيعة والثقافة، وأخرى مزينة برسومات ثلاثية الأبعاد، مثل فستان قصير بدون أكمام من قطعتين مزينة على هيئة زهرة ثلاثية الأبعاد والتي تتوافق مع السهرات المسائية .
فستان مجسم
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