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المزج بين الألوان أبرز اتجاهات الأزياء بأسبوع الموضة فى نيويورك لربيع وصيف 2024

9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) ظهر في أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2024، العديد من اتجاهات الأزياء المتوقع انتشارها الفترة المقبلة، والتي تتوافق مع جميع الأذواق، وتتناسب مع فصلى الربيع والصيف، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز اتجاهات الأزياء لربيع وصيف 2024، التي ظهرت حتى الأن على مدرجات الموضة، وفقاً لما ذكره موقع "byrdie".

أبرز اتجاهات الأزياء لربيع وصيف 2024 فساتين شفافة

لا يزال اتجاه الأزياء الشفافة مستمر بقوة في اتجاهات الأزياء لربيع عام 2024، وقد ظهر خلال أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2024، فستان أسود مفتوح الصدر بدون أكمام، ونصفه قماش شفاف أسود مزين بكرانيش لونها وردى، وقد تبنى اتجاه الفساتين الشفافة العديد من العلامات التجارية الشهيرة أبرزهم كوتش .


فستان فستان يجمع بين العديد من الألوان

انتشر في الفترة الأخيرة اتجاهات ملابس ذات ألوان زاهية مثل اللون الأخضر النيون والوردي الذى ظهر بعد عرض فيلم" باربي "، لذلك فلا عجب أن تظهر الألوان في مدرج أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024، حيث ظهرت قمصان ذات طبقات منسوجة وأخرى منقوشة بالألوان وفستان أخر قصير مصمم بأكمام يجمع بين اللون الأسود والأحمر والأصفر أيضاً.


فستان يجمع بين العديد من الألوان رسومات ثلاثية الأبعاد

يبدو أن موسم ربيع وصيف 2024 سوف يشهد العديد من اتجاهات الأزياء مختلفة الحجم، حيث ظهر على مدرج أسبوع الموضة بنيويورك، مجموعة من الجواكيت الواسعة والبنطلونات المنتفخة وملابس مزينة بخطوط عند الخصر، وألوان مستوحاة من الطبيعة والثقافة، وأخرى مزينة برسومات ثلاثية الأبعاد، مثل فستان قصير بدون أكمام من قطعتين مزينة على هيئة زهرة ثلاثية الأبعاد والتي تتوافق مع السهرات المسائية .


فستان مجسم

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