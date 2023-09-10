6 أسرار للتمتع بأظافر مثالية من حفل الزفاف إلى شهر العسل

6 أسرار للتمتع بأظافر مثالية من حفل الزفاف إلى شهر العسل
التاريخ
9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) تعد تسريحة الشعر والمكياج من المكونات الأساسية لمظهر جمالك في حفل الزفاف ، ولكن يمكن القول أن يديك ستكونان مركز الاهتمام الحقيقي. خاصة بعد أن يستقر خاتم الزواج الجديد على إصبعك الأيسر، لذلك سيرغب الجميع في إلقاء نظرة خاطفة على مجوهراتك ويدك؛ لهذا تتوجه العديد من العرائس إلى صالون الأظافر لتجميلها. وهناك خطوات معينة يمكنك اتخاذها لإطالة مدة طلاء الأظافر حتى بعد شهر العسل، وفقًا لما ذكره موقع" brides".
طلاء أظافر الزفاف (2)
اعتني بأظافرك في الوقت المناسب
تتضمن الخطوة الأولى حجز لصالون التجميل الأظافر قبل يومين إلى ثلاثة أيام من حفل زفافك للتأكد من أن أظافرك تبدو مصقولة قدر الإمكان. اختيار الطلاء
طويل الأمد
إن المانيكير الجل هو الخيار الأفضل للعرائس لأن هذا النوع من علاجات التجميل مصمم لتعزيز نتائج طويلة الأمد. نظرًا لأن أظافر الجل تظل سليمة لمدة أسبوعين على الأقل، والتركيبة القوية مقاومة للتآكل، لذلك يمكنك أن تتسخ يديك دون القلق بشأن تأثير تنظيفها على أظافرك.
اختيار مظهرًا قليل الصيانة
على الرغم من أن اللون الأبيض هو اللون المثالي لحفل الزفاف، إلا أن اللون يمكن أن يتسخ بسهولة بدل من ذلك فاللون الوردي الشفاف هو الأفضل والمناسب ، وخاصة إذا كانت
بحواف مستديرة.
طلاء أظافر الزفاف (1)
ضعي طبقة علوية بانتظام
إذا كنتِ تحصلين على مانيكير عادي، سواء كان ذلك من محترف داخل صالون تجميل أو بنفسك، فإن وضع طبقة علوية من الظل الشفاف كل يومين طريقة مثالية لتطيلي عمر وحيوية مظهر أظافرك. هذا لا يساعد في لمعان أظافرك فحسب، بل ستبقى أظافرك أيضًا محمية من العناصر الطبيعية التي قد تضعفها. رطبي البشرة الخاصة بك
سيؤدي ترطيب البشرة إلى تقوية أظافرك، مما يمنع التقصف أو التشقق من إتلاف مانيكيرك. بالإضافة إلى ذلك، فإن حبس الرطوبة في قاعدة أظافرك سيولد مظهرًا أكثر لمعانًا بشكل ملحوظ. حماية أظافرك من أعمال المنزل
قبل يومك الكبير، من المهم أن تكوني لطيفة جدًا مع أظافرك، بغض النظر عن نوع المانيكير الذي تحصلين عليه، ولكن بشكل خاص العادي. وإذا كنت تقومين بغسل الأطباق أو مسح الأسطح المحيطة بمنزلك بالمواد الكيميائية، ينصح
الخبراء بارتداء القفازات كإجراء وقائي.
طلاء أظافر حفل الزفاف
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