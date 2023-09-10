Sunday, 10 September 2023 10:09 GMT

6 أسرار للتمتع بأظافر مثالية من حفل الزفاف إلى شهر العسل

9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) تعد تسريحة الشعر والمكياج من المكونات الأساسية لمظهر جمالك في حفل الزفاف ، ولكن يمكن القول أن يديك ستكونان مركز الاهتمام الحقيقي. خاصة بعد أن يستقر خاتم الزواج الجديد على إصبعك الأيسر، لذلك سيرغب الجميع في إلقاء نظرة خاطفة على مجوهراتك ويدك؛ لهذا تتوجه العديد من العرائس إلى صالون الأظافر لتجميلها. وهناك خطوات معينة يمكنك اتخاذها لإطالة مدة طلاء الأظافر حتى بعد شهر العسل، وفقًا لما ذكره موقع" brides".



طلاء أظافر الزفاف (2)


اعتني بأظافرك في الوقت المناسب

تتضمن الخطوة الأولى حجز لصالون التجميل الأظافر قبل يومين إلى ثلاثة أيام من حفل زفافك للتأكد من أن أظافرك تبدو مصقولة قدر الإمكان.

اختيار الطلاء
طويل الأمد

إن المانيكير الجل هو الخيار الأفضل للعرائس لأن هذا النوع من علاجات التجميل مصمم لتعزيز نتائج طويلة الأمد. نظرًا لأن أظافر الجل تظل سليمة لمدة أسبوعين على الأقل، والتركيبة القوية مقاومة للتآكل، لذلك يمكنك أن تتسخ يديك دون القلق بشأن تأثير تنظيفها على أظافرك.


اختيار مظهرًا قليل الصيانة

على الرغم من أن اللون الأبيض هو اللون المثالي لحفل الزفاف، إلا أن اللون يمكن أن يتسخ بسهولة بدل من ذلك فاللون الوردي الشفاف هو الأفضل والمناسب ، وخاصة إذا كانت
بحواف مستديرة.


طلاء أظافر الزفاف (1)


ضعي طبقة علوية بانتظام

إذا كنتِ تحصلين على مانيكير عادي، سواء كان ذلك من محترف داخل صالون تجميل أو بنفسك، فإن وضع طبقة علوية من الظل الشفاف كل يومين طريقة مثالية لتطيلي عمر وحيوية مظهر أظافرك. هذا لا يساعد في لمعان أظافرك فحسب، بل ستبقى أظافرك أيضًا محمية من العناصر الطبيعية التي قد تضعفها.

رطبي البشرة الخاصة بك

سيؤدي ترطيب البشرة إلى تقوية أظافرك، مما يمنع التقصف أو التشقق من إتلاف مانيكيرك. بالإضافة إلى ذلك، فإن حبس الرطوبة في قاعدة أظافرك سيولد مظهرًا أكثر لمعانًا بشكل ملحوظ.

حماية أظافرك من أعمال المنزل

قبل يومك الكبير، من المهم أن تكوني لطيفة جدًا مع أظافرك، بغض النظر عن نوع المانيكير الذي تحصلين عليه، ولكن بشكل خاص العادي. وإذا كنت تقومين بغسل الأطباق أو مسح الأسطح المحيطة بمنزلك بالمواد الكيميائية، ينصح
الخبراء بارتداء القفازات كإجراء وقائي.



طلاء أظافر حفل الزفاف





MENAFN10092023000132011024ID1107040901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث