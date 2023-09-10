6 أسرار للتمتع بأظافر مثالية من حفل الزفاف إلى شهر العسل









تتضمن الخطوة الأولى حجز لصالون التجميل الأظافر قبل يومين إلى ثلاثة أيام من حفل زفافك للتأكد من أن أظافرك تبدو مصقولة قدر الإمكان.

إن المانيكير الجل هو الخيار الأفضل للعرائس لأن هذا النوع من علاجات التجميل مصمم لتعزيز نتائج طويلة الأمد. نظرًا لأن أظافر الجل تظل سليمة لمدة أسبوعين على الأقل، والتركيبة القوية مقاومة للتآكل، لذلك يمكنك أن تتسخ يديك دون القلق بشأن تأثير تنظيفها على أظافرك.

على الرغم من أن اللون الأبيض هو اللون المثالي لحفل الزفاف، إلا أن اللون يمكن أن يتسخ بسهولة بدل من ذلك فاللون الوردي الشفاف هو الأفضل والمناسب ، وخاصة إذا كانت

بحواف مستديرة.





إذا كنتِ تحصلين على مانيكير عادي، سواء كان ذلك من محترف داخل صالون تجميل أو بنفسك، فإن وضع طبقة علوية من الظل الشفاف كل يومين طريقة مثالية لتطيلي عمر وحيوية مظهر أظافرك. هذا لا يساعد في لمعان أظافرك فحسب، بل ستبقى أظافرك أيضًا محمية من العناصر الطبيعية التي قد تضعفها.

سيؤدي ترطيب البشرة إلى تقوية أظافرك، مما يمنع التقصف أو التشقق من إتلاف مانيكيرك. بالإضافة إلى ذلك، فإن حبس الرطوبة في قاعدة أظافرك سيولد مظهرًا أكثر لمعانًا بشكل ملحوظ.

قبل يومك الكبير، من المهم أن تكوني لطيفة جدًا مع أظافرك، بغض النظر عن نوع المانيكير الذي تحصلين عليه، ولكن بشكل خاص العادي. وإذا كنت تقومين بغسل الأطباق أو مسح الأسطح المحيطة بمنزلك بالمواد الكيميائية، ينصح

الخبراء بارتداء القفازات كإجراء وقائي.















