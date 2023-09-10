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عبارات لا يجب أن تستخدمها مع طفلك إذا كان يتعرض للتنمر

9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) التعرض للتنمر يكون قاسيًا للغاية على نفسية أي شخص، فما بالنا لو كان طفلاً صغيرًا. وحين يكتشف الوالدين تعرض طفلهم للتنمر قد يشعرون بالارتباك والألم، ويحاولون التخفيف عن الطفل بأي طريقة، ولكن قد يرتكبون بعض الأخطاء أثناء محاولتهم التخفيف عن الطفل، فعند التعامل مع طفلك إذا كان يتعرض للتنمر، يجب تجنب استخدام العبارات التي قد تؤثر سلبًا على حالته النفسية وفقًا لموقع "yourtango"، فعند التعامل مع طفلك المتعرض
للتنمر ، يجب أن تكون العبارات محفزة وداعمة وتعزز شعوره بالأمان والقوة والقدرة على التعامل مع الموقف بشكل إيجابي. وإليك أبرز الأمثلة على العبارات التي لا يجب استخدامها مع الطفل:

"لا تبكي" أو "لا تكون ضعيفًا":
هذه العبارات تعزز فكرة أن البكاء أو التعب يعتبران ضعفًا، وهذا ليس صحيحًا. يجب أن يشعر الطفل بأنه مقبول أن يعبر عن مشاعره وأنه ليس من ضعفه البكاء.


التنمر
"لا تهتم" أو "تجاهلهم":
ينبغي أن يتعامل الطفل مع التنمر بشكل صحيح، ولكن تجاهله ليس دائمًا الحل الأمثل. قد يشعر الطفل بالضياع أو العجز عن التصرف، لذا يجب تقديم الدعم والاستماع لمشاعره.
"أنت المسؤول":
على الرغم من أنه قد يكون من المهم تعليم الطفل كيفية التعامل مع التنمر، إلا أن استخدام هذه العبارة قد يضع اللوم على الطفل ويزيد من شعوره بالذنب. بدلاً من ذلك، يجب أن يشعر الطفل بالدعم وأنه ليس وحده في هذه المواقف.


التعرض للتنمر "هؤلاء الأطفال لا يستحقون صداقتك":
يجب تجنب هذه العبارة التي تعزز فكرة عدم قيمة الآخرين. يجب أن يتعلم الطفل كيفية التعامل مع التنمر والمحافظة على صحباته الجيدة بدلاً من التفكير بأنه لا يستحقها أو أن الآخرين لا يستحقونها.
"انتقم منهم" أو "اضربهم بالمثل":
يجب تجنب تشجيع الطفل على العنف أو الانتقام. بدلاً من ذلك، يجب تعزيز قيم الاحترام والتسامح وإشراك الطفل في حلول غير عنيفة للتعامل مع التنمر، مثل الإبلاغ للكبار أو البحث عن دعم من المعلمين أو المشرفين.
بدلا من إلقاء اللوم على الغير، اجلس مع طفلك وافعل ما يلي:

- اعترف بمدى الألم عندما يكون لدينا صديق قاس للغاية، ودع طفلك يتحدث عن مشاعره ويحدد تجربته بنفسه.

- اسأل طفلك عن تصوره لماذا يقوم هذا الطفل معه بتلك الأفعال السيئة .

- اشرح أنه لا يجب على أي منا أن يكون لئيما مع صديق أو زميل في الصف، وأنه عندما يكون الأطفال لئيمين، فذلك لأنهم اتخذوا التنمر خيارا.

- اسأل طفلك عما يود منك أن تفعله للمساعدة في حل المشكلة.

- إذا لزم الأمر، قم بإشراك أولياء أمور الأطفال الآخرين أو الإداريين والمعلمين في المدرسة، للتحدث عن تلك المشكلة وكيفية توعية الأطفال.


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