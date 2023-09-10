عبارات لا يجب أن تستخدمها مع طفلك إذا كان يتعرض للتنمر

- اعترف بمدى الألم عندما يكون لدينا صديق قاس للغاية، ودع طفلك يتحدث عن مشاعره ويحدد تجربته بنفسه.

- اسأل طفلك عن تصوره لماذا يقوم هذا الطفل معه بتلك الأفعال السيئة .

- اشرح أنه لا يجب على أي منا أن يكون لئيما مع صديق أو زميل في الصف، وأنه عندما يكون الأطفال لئيمين، فذلك لأنهم اتخذوا التنمر خيارا.

- اسأل طفلك عما يود منك أن تفعله للمساعدة في حل المشكلة.

- إذا لزم الأمر، قم بإشراك أولياء أمور الأطفال الآخرين أو الإداريين والمعلمين في المدرسة، للتحدث عن تلك المشكلة وكيفية توعية الأطفال.