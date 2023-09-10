عبارات لا يجب أن تستخدمها مع طفلك إذا كان يتعرض للتنمر

عبارات لا يجب أن تستخدمها مع طفلك إذا كان يتعرض للتنمر
التاريخ
9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) التعرض للتنمر يكون قاسيًا للغاية على نفسية أي شخص، فما بالنا لو كان طفلاً صغيرًا. وحين يكتشف الوالدين تعرض طفلهم للتنمر قد يشعرون بالارتباك والألم، ويحاولون التخفيف عن الطفل بأي طريقة، ولكن قد يرتكبون بعض الأخطاء أثناء محاولتهم التخفيف عن الطفل، فعند التعامل مع طفلك إذا كان يتعرض للتنمر، يجب تجنب استخدام العبارات التي قد تؤثر سلبًا على حالته النفسية وفقًا لموقع "yourtango"، فعند التعامل مع طفلك المتعرض
للتنمر ، يجب أن تكون العبارات محفزة وداعمة وتعزز شعوره بالأمان والقوة والقدرة على التعامل مع الموقف بشكل إيجابي. وإليك أبرز الأمثلة على العبارات التي لا يجب استخدامها مع الطفل:
"لا تبكي" أو "لا تكون ضعيفًا":
هذه العبارات تعزز فكرة أن البكاء أو التعب يعتبران ضعفًا، وهذا ليس صحيحًا. يجب أن يشعر الطفل بأنه مقبول أن يعبر عن مشاعره وأنه ليس من ضعفه البكاء.
التنمر
"لا تهتم" أو "تجاهلهم":
ينبغي أن يتعامل الطفل مع التنمر بشكل صحيح، ولكن تجاهله ليس دائمًا الحل الأمثل. قد يشعر الطفل بالضياع أو العجز عن التصرف، لذا يجب تقديم الدعم والاستماع لمشاعره.
"أنت المسؤول":
على الرغم من أنه قد يكون من المهم تعليم الطفل كيفية التعامل مع التنمر، إلا أن استخدام هذه العبارة قد يضع اللوم على الطفل ويزيد من شعوره بالذنب. بدلاً من ذلك، يجب أن يشعر الطفل بالدعم وأنه ليس وحده في هذه المواقف.
التعرض للتنمر "هؤلاء الأطفال لا يستحقون صداقتك":
يجب تجنب هذه العبارة التي تعزز فكرة عدم قيمة الآخرين. يجب أن يتعلم الطفل كيفية التعامل مع التنمر والمحافظة على صحباته الجيدة بدلاً من التفكير بأنه لا يستحقها أو أن الآخرين لا يستحقونها.
"انتقم منهم" أو "اضربهم بالمثل":
يجب تجنب تشجيع الطفل على العنف أو الانتقام. بدلاً من ذلك، يجب تعزيز قيم الاحترام والتسامح وإشراك الطفل في حلول غير عنيفة للتعامل مع التنمر، مثل الإبلاغ للكبار أو البحث عن دعم من المعلمين أو المشرفين.
بدلا من إلقاء اللوم على الغير، اجلس مع طفلك وافعل ما يلي:
- اعترف بمدى الألم عندما يكون لدينا صديق قاس للغاية، ودع طفلك يتحدث عن مشاعره ويحدد تجربته بنفسه.
- اسأل طفلك عن تصوره لماذا يقوم هذا الطفل معه بتلك الأفعال السيئة .
- اشرح أنه لا يجب على أي منا أن يكون لئيما مع صديق أو زميل في الصف، وأنه عندما يكون الأطفال لئيمين، فذلك لأنهم اتخذوا التنمر خيارا.
- اسأل طفلك عما يود منك أن تفعله للمساعدة في حل المشكلة.
- إذا لزم الأمر، قم بإشراك أولياء أمور الأطفال الآخرين أو الإداريين والمعلمين في المدرسة، للتحدث عن تلك المشكلة وكيفية توعية الأطفال.
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