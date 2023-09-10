وأكثر ما يسعى غالبية الناس لتحقيقه، هو جذب المال والثروة، أو حتى الحفاظ عليها بشكل أو بأخر، وذلك بتوجيه طاقة المكان والأشياء التي نستخدمها يومياً على ذلك، فهناك الكثير من الألوان التي يمكنك التحقق منها لعمل ونشر طاقة إيجابية تزيد من الأموال، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "autonom".

يبعث اللون الأحمر طاقة مشرقة وقوية وهو أفضل لون لجذب الأموال، حيث إنه يرمز إلى الحياة وتنبعث منة كمية هائلة من الطاقة، وفقا لطاقة الفينج شوى، فهو لون متعدد الاستخدامات، حيث إنه يحفز الثروة، وهذا هو الجانب الإيجابي لهذا اللون، للاستفادة من هذا اللون عليك توجيهه بشكل إيجابي يمكن استخدامه في أحد جوانب الغرفة باستخدام قطعة ديكور باللون الأحمر أو وضع النقود في محفظة باللون الأحمر، وبمجرد القيام بذلك، فإنه سيعبر عن الطاقات الإيجابية المختلفة مثل السعادة، والجاذبية، والمودة، والقوة، والطاقة، والجمال، والحب، والتقدم، والسيطرة، تعتبر الدول التي تتبع الفنغ شوى اللون الأحمر أحد الألوان البارزة التي تليهم الإنتاجية.

يمكن للون الأزرق أن يجذب الثروة ، حيث تنبعث منها طاقة الهدوء والاستقرار والسلام، علاوة على ذلك، فإن هذا اللون هو مثال الإيمان والصدق والاعتماد والدعم والثقة والتوجيه، لذلك، إذا أدخلت اللون الأزرق في ملابسك وإكسسوارات، فسوف تبدو جديرا بالثقة، بمجرد أن تبدو جديرا بالثقة، سوف تجتذب الكثير من الفرص، سوف يصبح الناس أكثر انفتاحا معك.

اللون البرتقالي هو لون تم الاستخفاف به، على الرغم من أنه مزيج لأقوى لونين لجذب الطاقة الإيجابية والمال والثروة، وهما اللون الأحمر والأصفر، لذلك يمكنك أن تفهم لماذا يعتبر اللون البرتقالي من الألوان التي تجذب المال ويمكن أن يجذب الثروة والرخاء والعديد من المشاعر، فإن اللون البرتقالي هو اللون الذي يدل على التحسن والتقدم والعزيمة والفهم، فقم بإدراج اللون البرتقالي في حياتك لجذب قدر كبير من الطاقة.

الذهب هو اللون الأقوى إذا كنت تفكر في جذب الثراء والشهرة والثروة. وبسبب كل هذه الأمور فهو أقوى الألوان التي تجذب الثروة، كما يمكنك تفسير لون الذهب بسهولة. إذا كان شخص ما على اتصال باللون الذهبي، فسوف يشعر بالنشاط، وبصرف النظر عن تمثيل الثروة، فإنه يمثل أيضا النجاح النقدي، ولهذا السبب، يستخدم الناس الذهب لتمثيل الأشياء ذات القيمة العالية، لذا إذا قمت بدمج هذا اللون في حقائبك وملابسك ومحافظك وممتلكاتك الأخرى، فسوف يدل ذلك على التحرر النقدي.

اللون الأصفر هو لون قوي ومعبر، حيث إنه يعبر عن الطاقة الإيجابية وكذلك الجاذبية، عندما يتعلق الأمر بخصائص الطاقة، فهي تشبه اللون الأحمر تقريبا، حيث يدل على الرشاقة والنشاط والبراعة والإبداع، إذا بدأت باستخدام اللون الأصفر، هناك احتمال أن تحصل على الكثير من الفرص، فاللون الأصفر كفء في جذب الفرص نحوك.



