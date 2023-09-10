5 ألوان مهمة في ديكور بيتك لجذب المال.. منها الأحمر والأزرق
التاريخ
9/10/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Youm7) في علم الطاقة يقول الخبراء، إن الألوان عبارة عن جيوب للطاقة التي تحتاجها، فحسب ما تحتاجه يمكن استخدام لونه المناسب له، سواء استخدام لون واحد أو أكثر.
وأكثر ما يسعى غالبية الناس لتحقيقه، هو جذب المال والثروة، أو حتى الحفاظ عليها بشكل أو بأخر، وذلك بتوجيه طاقة المكان والأشياء التي نستخدمها يومياً على ذلك، فهناك الكثير من الألوان التي يمكنك التحقق منها لعمل ونشر طاقة إيجابية تزيد من الأموال، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "autonom". اللون الأحمر
يبعث اللون الأحمر طاقة مشرقة وقوية وهو أفضل لون لجذب الأموال، حيث إنه يرمز إلى الحياة وتنبعث منة كمية هائلة من الطاقة، وفقا لطاقة الفينج شوى، فهو لون متعدد الاستخدامات، حيث إنه يحفز الثروة، وهذا هو الجانب الإيجابي لهذا اللون، للاستفادة من هذا اللون عليك توجيهه بشكل إيجابي يمكن استخدامه في أحد جوانب الغرفة باستخدام قطعة ديكور باللون الأحمر أو وضع النقود في محفظة باللون الأحمر، وبمجرد القيام بذلك، فإنه سيعبر عن الطاقات الإيجابية المختلفة مثل السعادة، والجاذبية، والمودة، والقوة، والطاقة، والجمال، والحب، والتقدم، والسيطرة، تعتبر الدول التي تتبع الفنغ شوى اللون الأحمر أحد الألوان البارزة التي تليهم الإنتاجية.
اللون الأحمر اللون الأزرق
يمكن للون الأزرق أن يجذب الثروة ، حيث تنبعث منها طاقة الهدوء والاستقرار والسلام، علاوة على ذلك، فإن هذا اللون هو مثال الإيمان والصدق والاعتماد والدعم والثقة والتوجيه، لذلك، إذا أدخلت اللون الأزرق في ملابسك وإكسسوارات، فسوف تبدو جديرا بالثقة، بمجرد أن تبدو جديرا بالثقة، سوف تجتذب الكثير من الفرص، سوف يصبح الناس أكثر انفتاحا معك.
اللون الازرق اللون البرتقالي
اللون البرتقالي هو لون تم الاستخفاف به، على الرغم من أنه مزيج لأقوى لونين لجذب الطاقة الإيجابية والمال والثروة، وهما اللون الأحمر والأصفر، لذلك يمكنك أن تفهم لماذا يعتبر اللون البرتقالي من الألوان التي تجذب المال ويمكن أن يجذب الثروة والرخاء والعديد من المشاعر، فإن اللون البرتقالي هو اللون الذي يدل على التحسن والتقدم والعزيمة والفهم، فقم بإدراج اللون البرتقالي في حياتك لجذب قدر كبير من الطاقة.
البرتقالي لون الذهب
الذهب هو اللون الأقوى إذا كنت تفكر في جذب الثراء والشهرة والثروة. وبسبب كل هذه الأمور فهو أقوى الألوان التي تجذب الثروة، كما يمكنك تفسير لون الذهب بسهولة. إذا كان شخص ما على اتصال باللون الذهبي، فسوف يشعر بالنشاط، وبصرف النظر عن تمثيل الثروة، فإنه يمثل أيضا النجاح النقدي، ولهذا السبب، يستخدم الناس الذهب لتمثيل الأشياء ذات القيمة العالية، لذا إذا قمت بدمج هذا اللون في حقائبك وملابسك ومحافظك وممتلكاتك الأخرى، فسوف يدل ذلك على التحرر النقدي.
لون الذهب اللون الأصفر
اللون الأصفر هو لون قوي ومعبر، حيث إنه يعبر عن الطاقة الإيجابية وكذلك الجاذبية، عندما يتعلق الأمر بخصائص الطاقة، فهي تشبه اللون الأحمر تقريبا، حيث يدل على الرشاقة والنشاط والبراعة والإبداع، إذا بدأت باستخدام اللون الأصفر، هناك احتمال أن تحصل على الكثير من الفرص، فاللون الأصفر كفء في جذب الفرص نحوك.
اللون الأصفر
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