





تخصيص 963 قطعة أرض لعدد 613 مشروعا باستثمارات 41 مليار جنيه







كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي حيث أظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022/2823 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو 696%، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.





ولفت إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.





مشيرًا إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.





رئيس الصناعات الكيماوية: مصر أصبحت سوقا كبيرة لمستلزمات الزراعة بشكل كامل







افتتح وزير الزراعه السيد القصير والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم فاعليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض " صحاري الدولي الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا.





وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، إن الدورة الحالية من المعرض تشهد تواجدا قويا من الشركات العارضة علي المستوي المحلي كما تشهد أكثر من 20 مشتر من بلاد أفريقية وغير أفريقية مثل غانا وكينيا وأوغندا وزامبيا والمملكة العربية السعودية وغيرهم.





وأشاد الجبلي بالتواجد الأفريقي بالمعرض هذا العام لافتاً إلى أن السوق الأفريقي سوق واعد وكبير زراعياً ومن الزراعة أهم القطاعات الاستثمارية التي ستشهد تنمية خلال الفترة المقبلة.





بدء عمل منظومة تداول الأقطان بالوجه القبلى وفتح 27 مركزا للتجميع بـ5 محافظات







بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها اليوم الأحد، في محافظات الوجه القبلي وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التى بدأت فى تلك المحافظات، وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة

المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن، ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزا، وتم البدء اليوم في

5 محافظات بالوجه القبلى.







وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة الأمر الذى يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية

للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتم تنفيذها حاليًا.





وأكد الدكتور عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.





وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزارى السنوى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء







شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.





وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد أن الاجتماع اليوم جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "أفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين، موضحه أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.



