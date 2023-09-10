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صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.7%

9/10/2023 2:39:27 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.3%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.



فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، يليه قطاعا البنوك، ومواد البناء بنسبة 0.4%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.96%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.20%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.7 ألف جينه، 78.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 19577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 23579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8196 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة.







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