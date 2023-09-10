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غرفة الصناعات الهندسية تعقد اجتماعا لبحث تحقيق التكامل في بناء وإصلاح السفن الأربعاء

9/10/2023 2:39:27 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لقاء موسعًا الأربعاء القادم لبحث فرص التكامل وتعميق الصناعة المحلية الخاصة ببناء وتصنيع السفن وذلك من خلال تعريف كبرى الشركات الصناعية الموردة للصناعات التكميلية الخاصة بصناعة وبناء السفن باحتياجات هذه الصناعة.



وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن هذا الاجتماع يأتي بناء على مقترح من شعبة بناء وإصلاح السفن برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي لتحقيق نوع من التكامل بين أعضاء الشعبة وممثلي الصناعات التكميلية المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتدبير احتياجات هذه الصناعة محليا والحد من الاستيراد .



وتتميز صناعة بناء وإصلاح السفن بأنها صناعة ثقيلة وتتداخل مع العديد من القطاعات الصناعية الاخري وتحتاج مواصفات في مكوناتها ذات طبيعة خاصة و لذلك يتم استيراد قرابة 80% من مكونات السفن من الخارج و يهدف هذا الاجتماع الى معرفة المواصفات المطلوبة وآلية تصنيعها في مصر لتعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد.



وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة إنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة الراقابة الصناعية رؤساء الترسانات البحرية بالإسكندرية والسويس وبورسعيد والشركات العاملة في بناء وصناعة وإصلاح السفن.



وسيشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع وأيضا ممثلين من شعبة الآلات والمعدات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات وشعبة الادوات الكهربائية والكابلات وشعبة الأجهزة الالكترونية.









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