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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-9-2023

9/10/2023 2:39:27 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-9-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية.



البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.96%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.20%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.7 ألف جينه، 78.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 19577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 23579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8196 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة.



وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.38%.



- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.



- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.



- الوادي العالمية للاستثمار والتنمي بسعر إغلاق 0.505 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.



- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 10.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.703 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.93%.



- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.722 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.



- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.173 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.



- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.



- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 15.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.83%.











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